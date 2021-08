Alba, danneggia vetrina di un negozio del centro con un martello: fermata dalla Municipale

E' stata bloccata, portata al comando di polizia Municipale e quindi, in serata, riaccompagnata a casa la giovane donna che nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì 6 agosto) è stata protagonista di un violento eccesso di rabbia nel centro di Alba.

La donna - residente nel locale campo nomadi e già seguita dai servizi sociali per una difficile situazione personale - , dopo aver comprato un martello in un negozio, si è scagliata contro una delle vetrine del negozio Terranova di via Vittorio Emanuele II, danneggiandola.

Il fatto è avvenuto verso le 18.30. E' intervenuta, come detto, la Municipale con due pattuglie: si procederà con la denuncia per danneggiamento.