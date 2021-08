I Notturni sulla strada romantica di Neive

Tornano i “Notturni sulla strada romantica”, le passeggiate estive serali tra gli splendidi borghi e i panorami mozzafiato di questa terra targata Unesco, con spettacolo finale; un programma che rientra nella rassegna “Walking Art- Itinerari emozionali tra Langhe e Roero”, organizzata da Turismo in Langa.

La tappa di Neive “Voci in collina”, è prevista per giovedì 12 agosto con ritrovo alle ore 20.45 in piazza Italia; si partirà quindi per una camminata che si snoderà tra le verdi colline e il centro storico di un paese di Langa di origini romane. Il percorso sarà di facile praticabilità e di media lunghezza. Lo spettacolo conclusivo, di e con Marta Zotti, è liberamente ispirato a “La Casa in Collina” di Cesare Pavese.

Il costo di partecipazione, spettacolo compreso, è di 8 euro a persona, ridotto 6 euro per gli under 30, per gli over 65 e per i possessori della tessera dell’associazione Turismo in Langa, gratuito sotto i 10 anni. Il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo. Info: www.turismoinlanga.it.