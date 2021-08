La Notte delle Stelle Cadenti a Pian Munè di Paesana

Martedì 10 agosto è la notte di San Lorenzo, la notte dei desideri e delle stelle cadenti!

I rifugi di Pian Munè sono aperti e vi propongono:

APERITIVO e CENA

Aspettando la Notte per poi godere insieme dello spettacolo delle stelle

RIFUGIO PIAN MUNE’

Quota 1535 metri, raggiungibile in auto. Aperitivo al chiosco e a seguire cena con grigliata (anche vegetariana) all’interno o in terrazza: adulti 25 euro, ragazzi 15 euro

BAITA PIAN CROESIO

Quota 1890 metri, raggiungibile a piedi oppure entro le 17 in seggiovia o a seguire con navetta (da prenotare). Aperitivo in terrazza e proseguimento con cena a base di Polenta sempre in terrazza o all’interno. Cena con aperitivo a 25 euro (ragazzi 15 euro). Salita in seggiovia +5 euro.

In entrambi i rifugi è possibile prenotare la sdraio per osservare le stelle!

Info e prenotazioni ai numeri 328 6925406 - 0175518029