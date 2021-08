In arrivo oltre mezzo milione di euro per il nuovo Polo dell'infanzia a Guarene

Con un contributo di 566mila euro il Ministero dell'Istruzione ha deliberato il finanziamento per la costruzione del nuovo Polo dell'infanzia in frazione Vaccheria di Guarene. Il nuovo sito di sistema educativo andrà ad ospitare i bambini da 0 a 3 anni (fascia finora scoperta nell'offerta educativa guarenese).

"Un grande investimento per la comunità che porta come risultato l'agevolazione alle famiglie, l'investimento sui piccoli, e un'opportunità di migliore gestione per chi lavora - commenta il primo cittadino, Simone Manzone -. Tutto questo grazie al grande lavoro svolto da tutta l'Amministrazione comunale, in primis da me sindaco insieme all'assessore all'istruzione, Elena Ciarli, e il vice sindaco Piero Ghiglione. Dal giorno della pubblicazione del Bando da parte del Ministero, al giorno dell’invio, il lavoro è stato duro ed intenso, non senza difficoltà ed imprevisti. Oggi dico che sono entusiasta di continuare ad investire per il futuro della nostra comunità ".