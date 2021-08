Calcio femminile - Freedom FC: ufficializzate Colombero, Giraudo e Peluffo (FOTO)

La Freedom FC comunica che Chiara Colombero, Luisa Giraudo e Alice Peluffo faranno parte della rosa che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza.

- Colombero Chiara, classe 1997. Centrocampista, ha esordito nel Cuneo in Serie A per poi passare al Canelli e all’Ivrea in serie C.

- Giraudo Luisa, classe 1994. Centrocampista mancina, vanta numerose presenze nella massima serie con Il Cuneo. Nell’ultimo campionato ha giocato in serie C a Pinerolo.

- Peluffo Alice, classe 2000. Giovane portiere cresciuta nelle giovanili del Vado FC con esperienze nel Molassana e Campomorone Ladies e, nell’ultima stagione, a Fossano.