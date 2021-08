Tokyo2020: la fortuna non sorride alle azzurre nella madison, ottavo posto dopo la caduta di Elisa Balsamo

La Gran Bretagna fa valere il pronostico e vince, dominando, la madison femminile di Tokyo2020 con la coppia composta da Laura Kenny e Katie Archibald.

Secondo posto e medaglia d'argento per la Danimarca, bronzo al Comitato Olimpico Russo.

Sfortunate le azzurre che, dopo una buona partenza, pagano a caro prezzo la caduta in cui è rimasta coinvolta la peveragnese Elisa Balsamo.

Non basta la tenacia, a Balsamo e Letizia Paternoster, per puntare al podio: la coppia italiana chiude in ottava posizione (2 punti).

La portacolori della Valcar Travel & Service e delle Fiamme Oro sarà nuovamente in gara domenica nell'omnium.