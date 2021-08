Volley maschile A2 - Cuneo, conferma in blocco per lo staff tecnico

L’esperienza e il costante aggiornamento sono le basi per un buon lavoro e una costante crescita. La A2 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo si conferma prestante anche nel settore tecnico capitanato da coach Roberto Serniotti.

Ad affiancarlo sulla panchina sarà nuovamente Marco Casale, promosso in prima squadra lo scorso anno: proseguirà il suo percorso di formazione tecnica sotto la guida dell’Head coach con l'obiettivo di essere d'appoggio per i giovani della squadra.

Conferme importanti per il resto del gruppo, cominciando dal preparatore atletico Danilo Bramard che seguirà passo dopo passo la preparazione in palestra degli atleti. I numeri saranno ancora il pane quotidiano di Dario Sampo’, in quanto scoutman della squadra.

Infine, di grande importanza è l’esperienza di Mirko Cefaratti, la cui presenza è diventata ormai fondamentale durante gli allenamenti al palazzetto.

Siamo sicuri che tutti insieme sapranno creare il gruppo e lavorare al meglio in team per far sì che cresca e ottenga i migliori risultati.