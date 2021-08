Concorso “Vola con Noi”, sorteggiati i vincitori dell’iniziativa che ha messo in palio voli dall’aeroporto di Cuneo-Levaldigi

Si è svolta oggi (venerdì 6 agosto) presso l’aeroporto di Cuneo-Levaldigi l’estrazione dei fortunati vincitori del concorso “Vola con Noi” che ha messo in palio 11 voucher validi per altrettanti voli aerei per due persone, andata e ritorno, con partenza ed arrivo dall’aeroporto di Cuneo-Levaldigi.

Il concorso, ideato da Confcommercio Cuneo e WeCuneo, insieme alla Geac, società che gestisce lo scalo cuneese, con il contributo delle compagnie aeree aderenti, era stato promosso per festeggiare le riaperture post lockdown e promuovere il turismo. Vi hanno potuto prendere parte tutti coloro che hanno effettuato acquisti nel periodo 15-31 luglio 2021 presso 75 esercizi commerciali di Cuneo che hanno aderito all’iniziativa.

I vincitori riceveranno una comunicazione ufficiale via mail e/o telefonica. I voucher-volo dovranno essere utilizzati entro il 31 ottobre 2021 e sono spendibili per le seguenti destinazioni: Cuneo – Monaco di Baviera andata e ritorno (con Air Dolomiti); Cuneo – Trapani andata e ritorno (con Albastar); Cuneo – Olbia andata e ritorno (con Volotea).



“Questa bella iniziativa – afferma Giuseppe Viriglio, presidente di Geac, Società di gestione dell’Aeroporto di Cuneo-Levaldigi – è stata voluta per far conoscere una volta di più l’aeroporto di Levaldigi e i suoi servizi alle persone che amano viaggiare; mai come in questo periodo c’è voglia di evadere e dallo scalo di Cuneo lo si può fare raggiungendo diverse destinazioni, sia italiane ma anche estere, come dimostra in particolare la nuova connessione con Monaco di Baviera che permette ora di collegare la nostra bella provincia con tutto il mondo. Ringraziamo tutte le compagnie aeree che ci hanno supportato per promuovere questo concorso”.



Il concorso, annunciato a fine giugno, era stato pensato per promuovere il commercio e il turismo in entrata, come in uscita, nella provincia di Cuneo durante il periodo estivo, ottima idea per rilanciare la voglia di evadere dei cuneesi verso le mete designate, così come per sostenere e rilanciare il turismo di incoming alla scoperta delle verdi montagne, delle rilassanti vallate e delle pianure cuneesi con le loro splendide città. Un segnale per sottolineare l’importanza che lo scalo provinciale riveste nell’economia locale.



“La valorizzazione dell’aeroporto Cuneo-Levaldigi è importantissima e negli ultimi anni sono stati fatti rilevanti interventi economico finanziari – aggiunge Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia di Cuneo -. Con questa iniziativa abbiamo voluto essere al fianco dei commercianti, che ringraziamo per la partecipazione, con la parallela intenzione di far conoscere il nostro aeroporto quale nuovo importante hub del territorio. Metteremo presto in cantiere nuove iniziative simili di promozione dello scalo. Le infrastrutture sono strategiche e fondamentali in questa terra ai ‘confini dell’impero’. Da questo punto di vista conosciamo tutti qual è la situazione: continuiamo a monitorare e sollecitare le istituzioni su questa grave carenza infrastrutturale che penalizza il sistema imprenditoriale cuneese”.



“Il concorso, che andrà sicuramente replicato, è stato voluto e organizzato per mettere in risalto l’importanza che sta sempre più riscuotendo l’aeroporto di Cuneo-Levaldigi, fulcro economico per il turismo outgoing e incoming. Il concorso ha riscosso il successo sperato: molti sono stati i clienti degli esercizi aderenti entusiasti dell’iniziativa. I commercianti di Cuneo augurano ai vincitori una piacevole vacanza e li ringraziano per aver aderito al concorso”, ha concluso Giorgio Chiesa, presidente di WeCuneo.



SONO STATI SORTEGGIATI

Vincitori voucher Air Dolomiti (Cuneo – Monaco di Baviera a/r)



Vincenzo Della Penna (Pinerolo), Gianpiero Giraudo (Cuneo), Anna Chiara Esposito (Gaiola), Federica Dalmasso (Cuneo), Mauro Stefano Baudena (Cuneo)



Vincitori voucher Albastar (Cuneo – Trapani a/r)



Stella Proce (Vernante), Giada Ferrara (Boves), Viictor Bardhuli (Cuneo)



Vincitori voucher Volotea (Cuneo – Olbia a/r)



Elsa Marchetti (Busca), Erica Monge Roffarello (Busca), Roberta Scavone (Cuneo)