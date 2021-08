Inaugurate le “Pietre in fiore” realizzate dai ragazzi del centro diurno “Ou Bourc”

Sono state inaugurate ieri pomeriggio, giovedì 5 agosto, le “Pietre in fiore” in Largo Argentera a Borgo San Dalmazzo. Sono colorate installazioni artistiche realizzate dai ragazzi e dagli operatori del Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo per persone con disabilità “Ou Bourc” del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

Il progetto “Pietre in fiore” è stato realizzato con il patrocinio del comune di Borgo San Dalmazzo.

Per il comune erano presenti la vice sindaco Roberta Robbione e gli assessori Beppe Bernardi e Anna Bodino.

“Oggi essere qui ha un valore speciale – ha dichiarato la vice sindaco Robbione -. Il centro è uno dei nodi fondamentali della rete della comunità borgarina. Oggi i ragazzi e gli operatori dimostrano di essere parte della comunità. Avete reso speciale un punto anonimo di Borgo”.

Nei giorni precedenti i ragazzi , accompagnati dagli operatori, hanno anche ripulito l'area dai rifiuti. “Un gesto importante contro la maleducazione della gente - aggiunge l'assessore Bernardi -. Voi avete reso più bella e pulita la nostra città”.

Giancarlo Arneodo, presidente del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese: “Grazie all'amministrazione di Borgo. Io faccio bella figura ma i meriti grossi sono dei ragazzi. È importante fare comunità, anche con i soggetti fragili. Con questo progetto li abbiamo resi protagonisti. nessuno escluso. Avete fatto davvero un bel lavoro”.