Motociclismo - Due podi, in Toscana, per i piloti del M.C. Bisalta Drivers Cuneo

Domenica 1 agosto si è svolta, in Toscana, sul percorso Gragnana - Varliano, situato in Provincia di Lucca, la terza tappa del Campionato Italiano Velocità in salita e della Crono Climber, alla quale hanno preso parte anche due conduttori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo.

Su un tracciato di 1.996 metri di lunghezza e di soli 119 di dislivello, l’astigiano Alessandro Renzo Carletto (Honda - M.C. Bisalta Drivers Cuneo) è salito sul terzo gradino del podio nella classe Naked 650, precedendo il cuneese Ezio Musso (Triumph - M.C. Egna) mentre il pilota di Caramagna Piemonte Stefano Leone si è aggiudicato la vittoria nella Crono Climber della classe 250 2 tempi.

Sentiamo il racconto di quest’ultimo: “La gara è stata caratterizzata da pessime condizioni atmosferiche, con violenti scrosci di pioggia, alternati a vento che faceva interrompere le precipitazioni. Riuscire a partire per la gara senza infilarsi in un acquazzone dipendeva solo dalla fortuna, che non ha accompagnato molto ed ha scompaginato molto le classifiche in tante classi. Il percorso della Garfagnana è noto per la sua difficoltà di interpretazione, dovuta a curve molte tecniche, soprattutto nella parte centrale, con una curva da 180° gradi, ed un asfalto stradale scivoloso, anche in condizioni di asciutto. Purtroppo molti piloti ne hanno fatto le spese, riportando per fortuna cadute di poco conto, con danni subiti solamente dalle loro moto. Le note positive vengono dalla macchina organizzativa del Moto Club Ducale, che ha funzionato alla perfezione, con partenze in orario, mentre il pubblico è stato molto caloroso con noi piloti, nonostante la brutta giornata di pioggia”.