"Addio Germano, gran lavoratore, amministratore e orgoglioso alpino della comunità di Gaiola"

Se dovessi altresì citare un episodio, intimo ma molto partecipato, in cui tutta la sua verve, i suoi ricordi, la "fiamma" nel suo sguardo colpirono i presenti con un impatto emotivo e di appartenenza non indifferente, non posso che ricordare l'evento da me organizzato come sindaco il 30 agosto 2018, una festa comunitaria per i cento anni della Macelleria, una bellissima serata pubblica, ma raccolta, in cui la comunità ha potuto ancora una volta godere della sua simpatia e del suo parlare diretto e concreto, anche con un pizzico di commozione.