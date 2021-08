Giorgia Meloni difende Guido Crosetto: “La mia solidarietà per gli spregevoli insulti ricevuti. Forza amico mio”

È scesa in campo anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Itallia, per difendere l'amico Guido Crosetto. Nei giorni scorsi il “gigante di Marene”, cofondatore e ora coordinatore del partito, aveva annunciato in un tweet di aver contratto il Covid nella variante Delta, nonostante la doppia dose vaccinale, e di essersi curato con i monoclonali.

“In queste ore Guido Crosetto sta ricevendo decine di insulti personali da parte del mondo dell’intellighenzia di sinistra: tra sedicenti opinionisti che lo definiscono “obeso” e altre offese gratuite – scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina facebook -. La sua grave colpa? Aver osato esprimere un parere sulla cura da lui ricevuta con i monoclonali per sconfiggere la variante Delta. A insultare sono gli stessi che poi hanno anche il coraggio di fare la morale al prossimo su tematiche come il cyberbullismo o il linguaggio d’odio.

A Guido la mia solidarietà per gli spregevoli insulti ricevuti, anche se conoscendolo bene so che gli scivoleranno addosso. Forza amico mio”.