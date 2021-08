Inaugurato a Busca il primo parco giochi diffuso in provincia, realizzato con i fondi ministeriali Covid-19

Inaugurato questa mattina a Busca, sabato 7 agosto, il primo parco giochi diffuso della provincia di Cuneo realizzato grazie ai fondi statali nell'ambito delle misure Covid19.



Presenti al taglio del nastro il primo cittadino buschese Marco Gallo, con le assessore alla famiglia Lucia Rosso e alle politiche giovanili Beatrice Aimar. Presenti anche gli assessori Ezio Donadio e Diego Bressi.

"Il comune - si legge nella nota comunale del municipio buschese - ha deciso di utilizzare dei fondi ministeriali a questo scopo. Per una città sempre più attrattiva verso le famiglie e i ragazzi."



Il parco sarà segnalato anche sull'App Tabui, servizio che contiene in un click diverse informazioni utili per il turista.