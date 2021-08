Persone in difficoltà sulla “Est” del Monviso: elisoccorso al lavoro in quota

A poche ore di distanza dalla mobilitazione di soccorsi, nella notte, per due ragazze in difficoltà al bivacco Andreotti (e poi scese autonomamente in mattinata), è di nuovo allarme sul Monviso.

I soccorsi sono in azione, in questi istanti, per il recupero di due alpinisti in difficoltà sulla parete “Est” del Re di Pietra, a circa 3400 metri di quota. È stato allertato il Soccorso alpino della Quattordicesima delegazione, mentre in quota sta operando anche il Servizio di elisoccorso regionale.

L’elisoccorso, decollato da Levaldigi, sta sorvolando il Monviso con non poche difficoltà, a causa del maltempo e della nebbia presente in quota.

Sono stati allertati anche i Vigili del fuoco.