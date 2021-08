Fiori finti: come sceglierli e perché usarli per decorazioni e arredo

I fiori finti possono essere un elemento d’arredo e decorativo davvero unico, in grado d’impreziosire l’ambiente e di offrire giusti spunti per le proprie decorazioni. Naturalmente, si possono ottenere dei buoni risultati solo se si scelgono fiori finti di altissima qualità.

Infatti, spesso si vedono in vendita dei fiori scialbi, visibilmente in plastica e poco belli da vedere. Ma questi non vanno bene né per arredare né per decorare nulla! Infatti, sono evidentemente finti e fatti male. Ma non sono gli unici in commercio.

Oggi esistono tantissimi fiori artificiali che simulano alla perfezione quelli veri, sono delle piccole opere d’arte floreali che possono essere ammirate per i dettagli, i colori vibranti e in alcuni casi anche per il profumo.

Come scegliere i giusti fiori finti

I fiori finti migliori sono quelli realizzati artigianalmente e ideali sia per creare delle composizioni sia per arredare la propria abitazione. I fiori finti ben fatti si presentano con un bello stelo, con petali, forme e colori che permettono di non distinguere quelli veri da quelli artificiali.

Esistono diverse tipologie di fiori finti, si possono scegliere quelli più semplici e delicati fino ai bouquet realizzati anche con rami, fogli o fiori diversi tra loro, oppure di grandi dimensioni come ad esempio le gerbere.

I fiori devono essere realizzati con materiali di altissima qualità, infatti, quelli artificiali in plastica o completamente sintetici sono di solito tra i più economici, ma anche quelli che meno si prestano all’arredo o alla creazione di elementi decorativi.

Fiori artificiali simili a quelli veri: le creazioni artigianali

Per riuscire a ottenere dei fiori artificiali perfetti per la propria abitazione, ufficio, per arredare una sala o per creare delle decorazioni bisogna puntare sulle creazioni artigianali.

Le creazioni apposite non realizzate a livello industriale permettono di unire l’arte floreale alla cura del confezionamento finale del bouquet.

Le composizioni completamente floreali sono realizzate da fioristi che vanno a creare ogni bouquet con grande attenzione. Ogni fiore riveste la sua importanza e ogni combinazione non è per niente casuale ma viene fatta considerando ogni fiore singolarmente.

I fiori artificiali sono di altissima qualità e vengono scelti con un’attenzione minuziosa quando si tratta di un lavoro artigianale. E solo così si ha la possibilità di ottenere composizioni perfette per qualunque occasione, ma soprattutto pensate per durare a lungo.

Dove si usano i fiori artificiali?

I fiori artificiali sono la soluzione ideale per diverse situazioni decorative e d’arredo. Nel campo dell’arredamento casalingo, chi non vorrebbe avere (magari in un bel vaso) una composizione floreale che sembri completamente identica a una con fiori veri, da poter sfoggiare all’ingresso, nel soggiorno o nella sala da pranzo!

Infatti, i fiori in casa sono in grado di portare colore e profumo nell’ambiente. Quando c’è un mazzo di fiori sembra che tutto l’arredamento sia più luminoso e le stanze diventano anche più accoglienti.

Oltre che in casa i bouquet di fiori artificiali sono perfetti anche per arredare il proprio ufficio. Infatti, oggi nessuno vuole entrare in un ufficio grigio, poco luminoso e senza nemmeno un elemento d’arredo. Ecco perché negli studi medici, negli uffici professionali ecc…un bel mazzo di fiori realizzato artigianalmente e adagiato in un vado di design è una soluzione d’arredo semplice e perfetta per le proprie esigenze.

I fiori finti possono essere utilizzati anche come una composizione per ricordare i propri cari e per far si che le loro tombe siano per sempre adornate. I fiori finti sono perfetti per riuscire a commemorare i defunti, in quanto non sfioriscono, non sporcano e si mantengono sempre belli e perfetti per lunghi periodi.