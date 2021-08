Trentadue anni di successi per il Gruppo Piumatti di Bra

Trentadue anni di crescita e successi. E’ lo speciale anniversario festeggiato oggi dal Gruppo Piumatti di Bra, che il 7 agosto 1989 muoveva i primi passi con la nascita della Bra Servizi, oggi capofila di un pool di aziende che operano nel settore della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti.



Una primaria realtà di questo comparto, quella fondata dall’imprenditore classe 1960 Giuseppe Piumatti, nei mesi scorsi insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. Un gruppo oggi arrivato a poter contare su centinaia di collaboratori distribuiti in diverse regioni del Nord Ovest, impegnati nel prestare servizi a qualcosa come 55.000 aziende, trattando ogni anno più di mezzo milione di tonnellate di materiali delle più diverse tipologie (carta, plastica, legno, metallo, scarti industriali, pneumatici, inerti, macerie, bibite e alcolici) negli oltre 200mila metri quadrati di superficie della sede aziendale di corso Monviso 25 a Bra e tramite altre società collegate.



Un’impresa votata ai principi dell’economia circolare e all’opportunità del riutilizzo da molto prima che questa esigenza diventasse un caposaldo dei modelli di sviluppo più votati alla sostenibilità.



"Ogni giorno lavoriamo per proseguire un percorso iniziato più di trenta anni fa – spiega con orgoglio il cavalier Piumatti –. Se sinora abbiamo raggiunto qualche risultato devo dire grazie a tutta la mia famiglia, che da sempre mi supporta e sopporta, affiancandomi in questo quotidiano impegno, come anche a tutti i nostri collaboratori, primi artefici del successo di un gruppo che giorno dopo giorno ha saputo crescere conquistando l’odierna ribalta nazionale".