Fine settimana in Granda con tante proposte per lo svago e il tempo libero, aspettando la notte di San Lorenzo

- Paesi in festa e appuntamenti d’estate

Questo fine settimana prende inizio la festa patronale di San Lorenzo a Cartignano.

Sabato 7 agosto, alle 17, è in programma la “Passeggiata lungo i sentieri” e alle 18 “Aperitivo sotto il Castello” presso il Bar del Buon Cammino. Domenica 8 agosto, per tutto il giorno, l’undicesima edizione della “Fiera di San Lorenzo” con esposizione di prodotti tipici dell’artigianato e hobbistica.

Alle 11 viene celebrata la Messa, alle 16 il vespro e la processione con la partecipazione della Banda Musicale di Costigliole Saluzzo. Alle 18 “1028-2028” le Comunità della Valle Maira compiono 1000 anni, le vicende di Cartignano: conferenza a cura dell’associazione “Il Maira” e della rivista “Cozie”. Alle 19 è previsto “Aperitivo” in piazza Paschero presso il Bar da Viviana. La festa proseguirà lunedì 9 agosto, alle 14, gara alla petanque a terne sorteggiate, organizzata dal Bar da Viviana. Alle 19 è in programma “Aperitivo a lume di candela con aiolì” al Bar da Viviana. Locandina con tutte le info e i contatti per prenotare: www.comune.cartignano.cn.it



Fino al 10 agosto a Dogliani torna la Festa di San Lorenzo e Celso. Sabato 7 agosto alle 20, cena in piazza con menù a base di carne. Durante la serata, premiazione della 29^ edizione di Balcone Fiorito, in ricordo di Mira, Miki e Mario Forte. Prenotazione obbligatoria. Domenica 8 alle 10.30 la Messa nella parrocchia di San Lorenzo a Dogliani Castello. Alle 20 apericena musicale sotto la Torre con dj-set Tutta Fuffa (posti limitati con prenotazione obbligatoria). Lunedì 9 alle 21, tombola a premi. Ingresso contingentato. Martedì 10 alle 20, “Cena sotto le Stelle” con menù a base di pesce con prenotazione obbligatoria.

Tutte le info sul volantino pubblicato su: www.facebook.com/proloco.castello



Nella frazione San Donato a Mango prosegue fino al 12 agosto la festa patronale: sabato 7 agosto, alle ore 21, è previsto il concerto della “Sciarada band”: musica a 360°, dal rock al pop, alla dance dagli anni ’70 ad oggi. Durante la serata sarà attivo un servizio ristoro. Domenica 8 agosto alle ore 14, appuntamento con le Auto d’epoca e il Vespa Raduno; i partecipanti percorreranno un itinerario panoramico anche di carattere enogastronomico, oltre alla visita guidata al Museo degli Antichi Mestieri alla cascina Luigi Chiarle. Alle ore 16 Giochi e intrattenimento per i bambini. Alle ore 20, Cena a base di raviole. Alle 21.30 “Serata Latina” con animazione ed esibizioni dei ballerini della scuola Star Dance. A seguire, “La Dolce Notte”: Nutella Party e degustazione di Moscato d’Asti. Info e prenotazioni: tel. 393.7241680.



La Proloco e il Comune di Rodello propongono la festa patronale di San Lorenzo. Alle 15 di sabato 7 agosto la manifestazione prenderà il via grazie all’esposizione delle dieci opere realizzate nell’ambito dell’iniziativa “Rodello arte-un paese a colori”. La mostra sarà allestita nel museo diocesano Dedalo Montali e si potrà visitare fino alle 19. L’ingresso è gratuito. Alle 19.30 di sabato 7, nel campo sportivo, sarà servita la raviolata allietata da un intrattenimento musicale. Il costo è di 15 euro. Domenica 8 agosto, dalle 9, al campo sportivo, si allestirà il mercatino delle cose buone e belle e alle 10 riaprirà la mostra d’arte. Alle 11 sarà celebrata la Messa nella parrocchiale e alle 20 si proporrà la cena sotto le stelle con intrattenimento musicale. Durante la cena ci sarà la premiazione dei vini che hanno partecipato il 16 luglio al Festival del Dolcetto. Per le cene sarà obbligatoria la prenotazione. Info: www.facebook.com/prolocorodello



Fino al 10 agosto a Feisoglio si svolgerà la festa di San Lorenzo sotto il pero. Sabato 7 agosto, alle 20, in piazza XX Settembre, paella di beneficenza per l’Ail (prenotazioni ai numeri 348-36.58.111 e 349-44.52.718) con la musica dal vivo di Luca e Chiara. Domenica 8, alle 11, sarà celebrata la Messa con la premiazione degli ottantenni. Alle 20.30 in piazza XX Settembre, concerto degli Eat & drink music in un omaggio a Ennio Morricone e Astor Piazzolla. Nel corso della serata sarà consegnato il premio Dedizione al territorio. Info: www.facebook.com/proloco.feisoglio



A Priocca d’Alba è in programma “Calici di Stelle”, una serata enogastronomica in musica all'insegna del buon cibo e dell'ottimo vino fissata per sabato 7 agosto. Dalle 19.30, presso la rinnovata struttura posta all'imbocco di via Umberto I, si potrà cenare con un menu alla carta in cui compariranno antipasti, agnolotti, grigliata e dolce: il tutto, accompagnato dalla degustazione dei prestigiosi vini “di casa” e possibilità di visita al locale Museo del Vino, in attesa

del concerto con la band dei Divina. Prenotazione obbligatoria.

Info e aggiornamenti: www.facebook.com/Proloco-Priocca-



A Sampeyre sabato 7 agosto alle 21 in piazza della Vittoria omaggio al pubblico femminile con una serata di musica d’oc di ascolto con il gruppo di musiciste tutte donne “Occitanas”. Domenica 8 dal mattino a sera in via Vittorio Emanuele i mercatini di artigianato e di antiquariato. Dalle 10,30 alle 12,30 in piazza della Vittoria laboratorio di costruzione aquiloni per bambini con omaggio; dalle 14,30 alle 17,30 dimostrazione di volo per aquiloni di grandi dimensioni.

Info e altri appuntamenti d’agosto: www.comune.sampeyre.cn.it



Domenica 8 agosto a Ormea ci sarà il tradizionale mercatino dell’antiquariato ed inoltre alle 21 in piazza Nani è in programma il concerto “Le tzigane”, con Sara Fusano, clarinetto, Doris Beatovic, violino, Elena Chiaramello, fisarmonica. Info: www.facebook.com/ulmeta

Scopri le altre iniziative ad Ormea su: www.facebook.com/ComunediOrmea



- Musica e spettacoli



A Niella Tanaro, dopo l’annullamento della serata di domenica 1° agosto, inizia la XXVII edizione di "Musica sull'aia", rassegna concertistica che promuove e diffonde la musica dotta e popolare facendo rivivere i cortili del paese. Domenica 8 agosto alle 21.00 è in programma il concerto di apertura “Nella vecchia fattoria” con il Quartetto Ritmo, piacevole e coinvolgente gruppo che propone brani dedicati agli animali nella canzone italiana. L’ingresso è libero ed è gradita un’offerta libera per aiutare la Pro Niella Tanaro a sostenere tale lodevole e importante iniziativa culturale. Info: www.facebook.com/Pro-Niella-Tanaro e www.facebook.com/comuneniellatanaro



Il festival "Occit’amo" conclude i suoi appuntamenti nelle valli delle terre del Monviso fino a domenica 8 agosto. Il calendario è pubblicato sul sito www.occitamo.it, dove è possibile acquistare i biglietti per gli eventi a pagamento o prenotarsi per partecipare agli eventi gratuiti garantendo il distanziamento interpersonale.

Sabato 7 agosto il gruppo pirenaico di musica polifonica Vox Bigerri si esibisce alle ore 10.30 presso il monastero cistercense Dominus Tecum di Pra d’Mill a Bagnolo Piemonte (aperto al pubblico e visitabile per tutta la mattinata), e alle ore 18 presso la Trappa del Mombracco di Barge (aperta al pubblico e visitabile per tutto il pomeriggio).

Domenica 8 agosto appuntamento organizzato da Suoni dal Monviso e Occit’amo: alle ore 12 al Colle di Gilba Pian Pilun a 1.525 metri sul livello del mare è in programma il concerto di Stefano Bollani, pianista e jazzista che proporrà al pubblico il suo “Piano Solo”.

Info: www.suonidalmonviso.it

Nel pomeriggio di domenica 8 agosto “Occit’amo” si sposta nell’area Lungo Po di Paesana. Alle ore 17.30 si torna a ballare distanziati con Destacha la dança e l’insegnante Daniela Mandrile. Alle ore 21.30 appuntamento con il Cinecamper, in collaborazione con Associazione Kosmoki – Nuovi Mondi Festival, e con la proiezione all’aperto del documentario ‘Cholitas’ di Jaime Murciego e Pablo Iraburu. Info: www.occitamo.it



L’Anima Festival sbarca a Fossano in piazza Castello con un primo appuntamento è rock con il Giganti Live tour di Piero Pelù che approderà nella città degli Acaja sabato 7 agosto alle 21.00.

Pelù suonerà con i Bandidos: Alessandro “Finaz” Finazzo (Bandarbardò), chitarra e cori; Luca “Luc Mitraglia” Martelli, batteria, sequenze e cori; Dado “Black Dado” Neri, basso, bassochitarra e cori; Francesco “Felcio” Felcini al suono di sala e agli effetti speciali.

Appuntamento per le 21 in Piazza Castello, ingressi dalle ore 19 con carta d’identità e Green Pass (o tampone negativo valido); biglietti ancora in vendita su ticketone.

Info: www.facebook.com/animafestivallive e www.animafestival.it



Dopo un paio di settimane di pausa riprendono gli appuntamenti con Italy&Usa Alba Music Festival, che propone questa settimana ben quattro concerti. L’ultimo concerto è fissato per domenica 8 agosto alle ore 11 nella chiesa di San Giuseppe in piazzetta Giovanni Paolo II ad Alba. Protagonista sarà il Transient Canvas. Il duo contemporaneo di Boston è in missione per rivoluzionare l'esperienza moderna dei concerti. La clarinettista basso Amy Advocat e il marimbista Matt Sharrock proporranno un repertorio variegato di oltre 80 brani, prodotti in collaborazione con numerosi artisti internazionali. Info: www.albamusicfestival.it

Nei Giardini della Rocca a Bra sabato 7 agosto alle 21 è in programma “Dal classico al Tango”, in compagnia dell’Art tango Ensemble. Sul palco salirà un trio composto dai violinisti Joaquín Palomares e Antonio García Egea e dal virtuoso di bandoneon Orlando Dibello, sulle cui musiche danza la coppia di ballerini che si fa chiamare David&Victoria. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Info e prenotazioni: www.albamusicfestival.it



Il Teatro della Pietra di Bergolo ospiterà domenica 8 agosto alle ore 17 l’ultimo atto di Suoni dalle Colline, festival organizzato da Alba Music Festival. Il concerto di chiusura si intitolerà “Il flauto magico e la gazza ladra”.

Info e prenotazioni: www.albamusicfestival.com/it/suoni-dalle-colline-di-langhe-e-roero



Sempre a Bergolo la stagione di Suoni della Pietra propone per domenica 8, alle 17, un omaggio allo scenografo Emanuele Luzzati con lo spettacolo presentato dagli artisti del Teatro della tosse di Genova. Info: www.comune.bergolo.cn.it



Il 10 agosto è la notte di San Lorenzo nota già ai popoli antichi per il fenomeno delle stelle cadenti. A Saluzzo sulla terrazza panoramica di villa Belvedere Radicati, immersa nel verde della collina di Saluzzo in via San Bernardino 17, sono in programma eventi in occasione di questa notte magica. Sabato 7 agosto, alle 21, il “Paolo Ghigo Quartet” (Roberto Chiriaco, Renzo Coniglio, Massimo Celsi e Paolo Ghigo) proporrà canzoni di Paoli, Tenco, De Gregori, De Andrè fino a Concato per una serata all’insegna della musica d’autore. Info: www.facebook.com/villabelvedereradicatisaluzzo



Alba è la seconda tappa di “Mirabilia On the Road” fino a domenica 8 agosto.

Sabato 7 agosto, nel cortile della Maddalena, a partire dalle 9.30 del mattino, e per tutta la giornata, laboratori per tutta la famiglia con Street Japanese Lab di Micromundi. Dalle ore 10 e per tutta la giornata, sempre nel Cortile della Maddalena, la Compagnia Microcirco propone delle installazioni per i più piccoli con il Paese dei Balocchi. Alle 11.30 le atmosfere magiche del laboratorio di percussioni di Drum Theatr. A partire dalle 17, e in altri orari del pomeriggio e della serata, nel centro cittadino, le apparizioni a sorpresa degli angeli di Silence Teatro.

Al cortile della Maddalena, sempre alle 17, arriva Bingo con lo spettacolo Horror Show.

A seguire alle 18.30 il Teatro Viaggiante con la Famiglia Mirabella.

La serata si chiude alle 21.30, sotto lo Chapiteau con la replica di Kairos del Teatro nelle Foglie.

Domenica 8 agosto, ultimo giorno della tappa Albese di Miriabilia, sempre nel cortile della Maddalena, il laboratorio di giocoleria di Bingo si aggiunge al laboratorio di Micromundi e alle installazioni di Microcirco. Alle 18.30 arriva il teatro urbano del duo Claudio e Consuelo con il consolidatissimo Fiabirilli. Alle 21.30 con la replica di Kairos del Teatro nelle Foglie.

Info, biglietti e prenotazioni: www.festivalmirabilia.it, aggiornamenti: www.facebook.com/FestivalMirabilia



A Peveragno la Compagnia del Birun mette in scena un recital domenica pomeriggio 8 agosto, alle 16,30 per ricordare don Giorgis. Per favorire la massima partecipazione nel rigoroso rispetto delle norme anti-covid, l’appuntamento avrà luogo all’aperto, nella suggestiva cornice del bosco adiacente alla casa di via Madonna dei Boschi 136, dove don Giorgis trascorse gli ultimi anni della sua vita e che oggi è sede dell’associazione “La Tenda dell’Incontro Giovanni Giorgis”.

Info: www.facebook.com/Compagnia-del-Bir



Il Festival “Cherasco Classica” è in programma per questo fine settimana con due serate nel giardino della Madonnina a Cherasco. Sabato 7 agosto ci sarà il Trio Quodlibet con Mariechristine Lopez al violino, Virginia Luca alla viola e Fabio Fusono al cello; domenica 8 agosto per Souvenir 2 suoneranno Mariacarla Cantamessa al flauto, Elena Buttiero alla spinetta, Chiara Sedini all’oboe e Ferdinando Molteni testo e narrazione.

Info: www.comune.cherasco.cn.it/archivio/news/CHERASCO-CLASSICA



Proseguiranno nelle domeniche di agosto, alle 17 i pomeriggi in musica al santuario della Madonna di Hal di Murazzano. Domenica 8 agosto si esibirà il quartetto di Davita Laseur e Thomas Hamberg violini, Lieke Bienfait violoncello e Monica Hofman al piano. L’ingresso è libero, senza prenotazione. Info e calendario: www.comune.murazzano.cn.it



Teatro e musica classica caratterizzeranno il mese di agosto a Paroldo con spettacoli teatrali e il Festival musicale dell’Alta Langa. Appuntamento domenica 8 agosto nella chiesa parrocchiale di San Martino con la quarantottesima edizione del Festival di musica Alta Langa, iniziativa che coinvolge (come organizzatore musicista) il maestro Lucien Viora, originario di Paroldo per molti anni membro della Filarmonica di Montecarlo. Musiche di Mozart, Schubert, Tulou, Elgar, Massenet, Cardillo. Inizio alle 20.45. Info: http://istituzionale.comune.paroldo.cn.it



Per Zoè in città, il circo al parco fluviale di Cuneo, nel fine settimana sono in programma due spettacoli teatrali. Sabato 7 agosto ore 21.30 “Chi ama brucia. Discorsi al limite della frontiera”. Domenica 8 agosto, ore 17.00 la compagnia “Ortika” propone uno spettacolo di marionette e ombre pensato per bambini dai 5 anni in su: “Orsola e il pesciolino d’oro”.

Info e biglietti: www.zoeincitta.it



Il Concerto "C'è voglia di eco in Val Maudagna" della Banda Musicale di Mondovi è in programma domenica 8 agosto, alle ore 21, a Frabosa Sottana e si terrà all’aperto nella piazzetta di via Piave (vicino al Municipio). L’accesso e libero, senza obbligo di prenotazione, ma gli ingressi saranno

controllati e contingentati nel rispetto della normativa Anticovid. Sara obbligatorio esibire green pass o tampone in corso di validità. Info: https://infopointmondole.it

A Prato Nevoso domenica 8 agosto è in programma lo spettacolo “Il Fico Show” di Max Cavallari, il comico del duo “I Fichi d’India”. Scopri tutti gli eventi su: https://pratonevoso.com/events, aggiornamenti su: www.facebook.com/PratoNevoso



Appuntamento a Pietraporzio, dedicato alle famiglie con la Compagnia Il Melarancio per domenica 8 agosto alle 21, con “Il paese dei quadrati magici” una coproduzione tra la Compagnia Il Melarancio e il Cada Die Teatro liberamente ispirato al racconto di Pinin Carpi “L’isola dei quadrati magici”. Lo spettacolo si ispira al racconto di Carpi e alle opere di Klee, ripercorrendo, con una commistione di linguaggi in cui si compenetrano narrazione, manipolazione di oggetti, animazione di figure e improvvisazioni sonore, la vicenda narrata attraverso un suggestivo viaggio tra suoni e visioni, proponendo al pubblico una storia che parla di libertà, di lotta contro l’ingiustizia e l’oppressione. Info: www.comune.pietraporzio.cn.it e aggiornamenti: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio



Per la rassegna organistica “Recondite armonie” appuntamento ad Acceglio nella chiesa parrocchiale, sabato 7 agosto, alle 21, con il concerto con Maurizio Maffezzoli (organo) e Elisabetta Pallucchi (mezzosoprano). Ingresso libero.



Alle 21 la Chiesa parrocchiale di San Pietro in Vincoli a Limone Piemonte ospiterà un concerto spirituale promosso dall’Associazione Amici della Musica di Savigliano nell’ambito del progetto Recondite Armonie 2021. L’appuntamento limonese della rassegna musicale “Organi Vespera”, dedicata alle esibizioni su organi storici, vedrà la partecipazione di Cesare Mancini, organista della Cattedrale di Siena che suonerà all’organo Vegezzi Bossi/Brondino 2001.

Info: www.amicimusicasavigliano.org



- Luoghi da visitare ed eventi culturali

A Garessio si può visitare «Dante e dintorni», mostra allestita nella chiesa di San Giovanni che proseguirà fino a domenica 29 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19. A corredo della mostra è previsto un calendario di letture, incontri, eventi rivolti anche ai ragazzi.

Sabato 7 agosto alle 17, in piazza San Giovanni è prevista la lettura di Dante di Carlo D’Adda.

Scopri tutti gli appuntamenti su: https://comune.garessio.cn.it



Sabato 7 agosto, alle ore 14, al rifugio Pian Munè si terrà il laboratorio didattico con Madoti Kids Lab “La natura ci parla”. Domenica 8 agosto ci sarà invece una passeggiata per bambini con pic-nic divertente e visita al Bric Lombatera. La seggiovia è aperta tutti i giorni con orario continuato 9-17 ed è utile per godersi una salita panoramica, per raggiungere il rifugio in quota e il punto panoramico o per dimezzare l’itinerario trekking verso i laghi Luset e Garitta Nuova.

Il Rifugio Pian Munè: a quota 1535 metri, dove ci si arriva con la macchina, è sempre aperto anche a cena. La Baita Pian Croesio a quota 1890 metri è raggiungibile a piedi in 60/90 minuti oppure con la seggiovia. Da vistare anche “La trebulina”, il percorso didattico nel bosco.

Info: www.pianmune.it



A Melle sabato 7 agosto alle 21, sotto la tettoia dell’ala comunale, appuntamento con “Due chiacchiere con Roberto Cavallo”. Agronomo e saggista, autore di numerosi testi sull’ecologia, presenterà il suo ultimo libro “La Bibbia dell’ecologia. Riflessioni sulla cura del Creato”, con la presenza di don Luca Margaria Nella stessa serata l’autore esporrà ai presenti i diversi progetti inerenti al mondo del riciclo dei rifiuti urbani, nuovi metodi di raccolta e stoccaggio e l’importanza della salvaguardia del territorio. Ingresso libero.

Info e altri appuntamenti di agosto a Melle: www.facebook.com/prolocomelle



Si terrà sabato 7 agosto, alle 16, nei boschi della Vallera, piccola frazione di Caraglio l’inaugurazione della mostra "Terra", di Sebastião Salgado, in programma al Filatoio di Caraglio fino al 26 settembre. Tra i secolari castagni vicino al "Cogito", un luogo immerso nella natura per pensare e per stare con sè stessi, verrà esposta una selezione di 10 delle 50 fotografie selezionate per la mostra. La rassegna fotografica è un crudo e appassionato reportage sulle condizioni di vita e sulle lotte dei contadini "Senza Terra" del Brasile. Al termine del vernissage, dopo un assaggio della “torta” della Vallera offerta dalla Panetteria Milone e la degustazione di vini della cantina Adriano curata da Gelapajo, il pubblico potrà spostarsi al Filatoio, dove la mostra sarà visitabile fino alle ore 22. Info: www.comune.caraglio.cn.it e www.filatoiocaraglio.it



Domenica 8 agosto è in programma la giornata dedicata alla scoperta dei sentieri da Sancto Lucìo di Coumboscuro o dalle borgate soprane fino al pian di Rocca Stella in un percorso di arte e natura. L’iniziativa prevede il ritrovo alle ore 14,30 a S. Lucio, presso la sala mostre, accolti dagli artisti della rassegna “Sus la bruèro” e poi via all’escursione sui sentieri ammirare le istallazioni delle edizioni precedenti di land art ed incontrare gli artisti che proporranno le nuove opere. Alle 19 è in programma la merenda sui pascoli. La giornata sarà animata in varie località da letture e musiche ispirati ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri ed alla letteratura nata nella scuola poetica di Coumboscuro. Info: www.facebook.com/coumboscuro.centreprouvencal



A Villar San Costanzo domenica 8, per l’apertura programmata della chiesa di San Costanzo al Monte, si svolgerà il concerto “La strada”, undici brani per flauto e chitarra di Alberto Gertosio e Alberto Savatteri; sarà nel cortile del complesso monumentale, per un numero limitato di persone (prenotazione obbligatoria, tel. 333-6392529).

Le auto dovranno essere parcheggiate presso il Santuario di Santa Maria Delibera a circa 600 metri dalla chiesa. Info: www.chiesasancostanzo.it/visite



Sabato 7 agosto a Rittana, nella borgata Paraloup alle 17 gita al pascolo con il pastore Gian Vittorio Porasso e le sue capre, degustazione di una selezione di formaggi “resistenti” in abbinamento ai vini delle aziende vinicole “Il Bosseto”, “Hilberg Pasquero” e alla birra del birrificio agricolo “Baladin”, visita al Museo dei Racconti e alla borgata. Domenica 8 agosto alle 9,30 l’evento sarà riproposto. Info: www.facebook.com/borgataparaloup