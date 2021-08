Fossano, Green Pass obbligatorio: com'è andata la prima giornata

Anche a Fossano tutti i locali colpiti dall’obbligo di Green Pass si sono adeguati alla nuova normativa, munendosi degli strumenti utili alla lettura dei QR Code. A un giorno dall’introduzione della certificazione verde abbiamo provato a fare un punto con gli esercenti della città.

Pochissimi, quasi nulli, gli accessi all’interno dei bar, che al momento non hanno riscontrato grosse criticità. La bella stagione spinge i consumatori a rimanere nei dehors dei locali, discorso che si può estendere ai ristoranti. I pochi clienti che hanno deciso di sedersi all’interno non hanno comunque esitato a mostrare la certificazione.

“Abbiamo fatto ciò che ci è stato richiesto, speriamo di essere conformi alla legge”, il pensiero comune degli esercenti fossanesi, che riscontrano una difficoltà nel valutare l’impatto della normativa alla luce di quanto detto nel paragrafo precedente.

Non tutti si sono però dimostrati d’accordo con l’obbligo di controllare il possesso del Green Pass: “Non sono un vigile!”, afferma infastidita una barista. “Richiedere la certificazione è entrare nel privato delle persone e non lo ritengo opportuno”.

Intanto nelle farmacie è boom di richieste per tamponi rapidi, utili, a partire da questo weekend, a partecipare alla vita sociale (al chiuso) per coloro che non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino. Una difficoltà per le farmacie risiede nei tamponi a prezzo calmierato. Gli ultimi test sono stati pagati più del prezzo fissato per la vendita e si trovano così costrette a richiedere una prestazione raddoppiata rispetto ai 15 euro stabiliti, questo almeno fino al termine delle scorte.