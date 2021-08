"Sentire vibrare le corde del mio violino in Chiesa: un dono alla comunità durante la pandemia"

Uno strumento ad arco, rispetto al pianoforte ad esempio, è meno immediato e più complesso, necessita di pazienza e di interesse continuo, di passione, impegno. Uno di quegli strumenti che si distinguono per un suono ammaliatore. Ma i benefici del suonare il violino sono molteplici: stimola l’attenzione, la tenacia, allena alla pazienza, alla disciplina e potenzia l’attività neuronale. È stato dimostrato scientificamente che la musica è la colonna sonora del benessere.

Sulle note della musica liturgica da un anno e mezzo (inizio della pandemia) suona il suo violino tutte le domeniche alla Santa Messa di mezzogiorno al Sacro Cuore di Gesù a Cuneo.

Lei è Vera Anfossi, 57anni, insegnante di violino al liceo musicale Ego Bianchi e musicista. È anche Presidente PromoCuneo e presidente di Soroptimist International Club di Cuneo (associazione mondiale composta da donne di elevata qualificazione professionale, che opera attraverso progetti per la promozione dei diritti umani, l'avanzamento della condizione femminile e l'accettazione delle donne).

"Durante il lockdown mi mancava tantissimo esprimermi senza pubblico, ed ho chiesto al parroco don Giovanni Quaranta di poter suonare il mio violino durante la funzione religiosa insieme all'organista Teresa, che conoscevo da tempo - spiega Vera Anfossi -. Per me l'arte è condivisione: sentire vibrare il suono delle corde del mio violino insieme ad un altro strumento e al canto è stata una rinascita dell'anima e delle forti emozioni che si provano quando si condividono con il pubblico. Una vera boccata di ossigeno, dopo il lungo periodo di intossicazione della didattica a distanza, oltre ad un ritorno alle origini. Avevo infatti 14 anni, quando iniziai a suonare il violino accompagnata dall'organo di mio papà Giuseppe, alla messa domenicale in frazione Santa Maria Rocca di Chiusa Pesio".