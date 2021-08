"A che serve un posto di polizia chiuso nei giorni e nelle ore più critiche?"

Un posto di polizia Locale, chiuso però nei giorni e nelle ore in cui servirebbe una maggior presenza: è questo che rileva Giancarlo Boselli - candidato sindaco alle elezioni amministrative di Cuneo del prossimo anni per la lista "Indipendenti" - , nel suo ultimo post su Facebook.



L'oggetto è, ovviamente, l'attività del nuovo ufficio di polizia Locale in corso Giolitti.



"Non pubblico per pietà le foto scattate di cosa stava avvenendo intorno, sul piazzale della stazione e nelle vie adiacenti nella serata di ieri, sabato 7 agosto, alle 17, alle 20, alle 22 e poi oltre - scrive Boselli - . Serve, come abbiamo sempre detto, una pattuglia a piedi nelle ore più necessarie, servono i vigili di quartiere. Se sarò sindaco nel primo mese del mio mandato inserirò questa figura, e organizzerà i turni di notte".