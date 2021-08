Anche Mondovì ricorda la tragedia di Marcinelle e i morti sul lavoro

La giornata è stata istituita, nel dicembre 2001, per celebrare la memoria di tutti i connazionali espatriati all'estero e che, tragicamente, hanno perso la vita nell'adempimento della propria mansione lavorativa. Simbolo delle morti sul lavoro il disastro di Marcinelle, in Belgio, dove, la mattina dell'8 agosto di 65 anni fa, in una miniera di carbone divampò un incendio che provocò la morte di 262 persone delle 275 presenti, di cui 136 immigrati italiani.

"È doveroso ricordare i nostri connazionali che, per migliorare la condizione economica delle proprie famiglie, dovettero allontanarsi dai propri cari e recarsi all'estero per lavorare." - dichiara il Sindaco, Paolo Adriano - "Molti di essi, purtroppo, non fecero ritorno in patria perché morirono nelle tragedie causate dall'assenza di misure di sicurezza, di controlli e nell'indifferenza dei responsabili delle varie attività. Rivolgiamo loro il nostro pensiero mentre a chi, ancora oggi, è all'estero o discende da coloro che vi si recarono un tempo, chiediamo di mantenere sempre vivo il rapporto con la Penisola, affinché l'ingegno ed il contributo sociale degli italiani non venga mai meno".