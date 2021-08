Il progetto Cittadinanza digitale promosso da Great Innova ha raggiunto l’obiettivo: raccolti 7.200 euro di donazioni

Il progetto Cittadinanza Digitale per S.T.E.A.M., promosso dall’associazione Great Innova, è tra le 15 iniziative selezionate nell’ambito della Misura 1 dedicata agli Enti del Terzo Settore del Bando “Crowdfunding 2021. Nuove risorse per il Terzo Settore e la Scuola”, promosso da Fondazione CRC, in collaborazione con Rete del Dono.

Il progetto - che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cuneo - è stato selezionato al termine di un percorso di formazione e di accompagnamento, a cura di Rete del Dono, che ha permesso di acquisire le competenze necessarie per realizzare una raccolta fondi di successo con un impatto per la comunità di riferimento.



L’iniziativa Cittadinanza Digitale per S.T.E.A.M. - che in poco tempo ha raggiunto il suo obiettivo, raccogliendo 7.200 euro di donazioni- vuole favorire l’inclusione sociale e superare il digital divide sul territorio, promuovendo workshop formativi e borse di studio nelle materie STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica). Come spiega il presidente di Great Innova, Cristian Ranallo: “Questo progetto è parte integrante della mission dell’associazione, ossia fare innovazione digitale per la sostenibilità a favore del territorio, offrendo opportunità concrete di supporto inclusivo alla digitalizzazione”.





Cittadinanza Digitale per S.T.E.A.M. formerà 60 adulti, attraverso 5 corsi della durata di 12 ore ciascuno, sulle principali competenze digitali, così da favorirne l’inserimento occupazionale. Il progetto è strutturato sulle principali aree indicate all’interno del quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini DigComp 2.1 che prevede: alfabetizzazione su informazioni e dati; comunicazione e collaborazione; creazione di contenuti digitali; sicurezza dei dati. Inoltre Great Innova prevede il riconoscimento di cinque borse di studio per un importo pari a € 1.000 euro da assegnare a studentesse neo-diplomate presso una scuola superiore della provincia di Cuneo che abbiano deciso di continuare il percorso universitario in una delle materie di STEAM. Il bando è disponibile sul sito www.associazionegreatinnova.it

Per ulteriori informazioni, per donare e per seguire l’andamento del crowdfunding: https://www.retedeldono.it/it/great-innova/cittadinanza-digitale-per-steam

La chiusura della campagna legata al Bando “Crowdfunding 2021. Nuove risorse per il Terzo Settore e la Scuola” è prevista per il 30 settembre: dopo tale data Fondazione CRC raddoppierà le donazioni raccolte fino a un importo massimo di 5 mila euro. Inoltre, per garantire l’ottimizzazione delle donazioni raccolte, la Fondazione coprirà tutti i costi di utilizzo della piattaforma e di commissione sulle singole donazioni.





L’ASSOCIAZIONE GREAT INNOVA

L'associazione Great Innova nasce con lo scopo di diffondere i temi dell'innovazione digitale in maniera consapevole e sostenibile, attraverso lo svolgimento di attività di diffusione, formazione, divulgazione, organizzazione, promozione di eventi correlati all'ambito dell'innovazione (tecnologica e per la sostenibilità economica, sociale, ambientale). Great Innova promuove inoltre il Festival dell’Innovazione di Cuneo, l’evento che coinvolge persone, aziende e istituzioni per una crescita collettiva dell’ecosistema cuneese finalizzata allo sviluppo delle competenze del futuro. Il Festival si terrà quest’anno a fine settembre, al Teatro Toselli di Cuneo.

IL BANDO CROWDFUNDING

La prima edizione del Bando Crowdfunding, promossa sperimentalmente nel 2020, ha sostenuto 10 campagne di crowdfunding che, nel corso di 3 mesi, hanno raccolto in totale 82.626 euro, grazie a 1134 donazioni. A questi, la Fondazione CRC ha aggiunto 50 mila euro come “bonus” per coloro che hanno saputo centrare l’obiettivo di raccolta prefissato a inizio progetto. Per scoprire i progetti sostenuti. Per l’edizione 2021, la Fondazione ha aggiunto una nuova misura dedicata alle scuole (scuole dell’infanzia statali o paritarie, scuole primarie statali o paritarie e scuole secondarie di primo grado statali o paritarie) con sede in provincia di Cuneo: il bando è aperto ed è possibile candidarsi entro il prossimo 20 settembre.