Venerdì 6 agosto sono stati inaugurati i nuovi locali della Farmacia Comunale 4 Bisalta, sita all’interno del Centro Commerciale Grande Cuneo di via Margarita 8, Località Tetto Garetto.



La Farmacia si è rinnovata, con nuovi locali ampliati per accogliere al meglio la clientela. L’ampliamento della farmacia consentirà un ulteriore sviluppo soprattutto in termini di servizi.

La Società Farmacie comunali di Cuneo Srl ha perseguito l’obiettivo di essere sempre più riconosciuta come forza sociale del territorio con il progressivo aumento del numero delle farmacie (con le sedi dell’ex-Auchan e del Movicentro) e dei servizi proposti ai cittadini.



Oggi le Farmacie comunali di Cuneo possono contare su un organico di 24 dipendenti.



Le Farmacie comunali di Cuneo hanno aderito alla campagna vaccinale con l’inoculazione dei vaccini oltre ad eseguire i tamponi antigienici e a stampare gratuitamente i Green Pass.



Il punto vendita è aperto dal lunedì alla domenica con orario continuato 9:00 – 20:30 (chiusura anticipata alle ore 20:00 nei giorni festivi).