La Banda Musicale di Mondovì a piazza Maggiore in concerto per San Donato

I festeggiamenti per San Donato, patrono della Cattedrale e compatrono della città di Mondovì, sono stati chiusi delle note dalla Banda Musicale cittadina che, quest'anno, taglia il traguardo dei 100 anni dalla sua fondazione.

La band, diretta da Maurizio Caldera, si è esibita nella splendida cornice di piazza Maggiore, proponendo brani della musica italiana e straniera, dal grande maestro Ennio Morricone a Edith Piaf, con la splendida voce di Alessia Astesana in "Beauty and the Beast".

Tra il pubblico, accolto in sicurezza previo controllo del "green pass", erano presenti anche il vescovo Mons. Egidio Miragoli, Don Andrea Rosso, Luca Robaldo in rappresentanza del Comune, Ezio Raviola e Giuliana Turco di Fondazione CRC.

Mattia Germone, presidente della Banda Musicale di Mondovì e dell'associazione "La Funicolare", ha ringraziato tutti i sostenitori e i partners che hanno reso possibile la serata, ricordando la possibilità di sostenere la band cittadina attraverso la campagna di crowdfunding "Anche l'occhio vuole la sua banda" attraverso "rete del dono" (clicca qui).

Il progetto, nato in occasione del centenario della band, prevede il rifacimento delle giacche per i musici e l'acquisto di un nuovo impianto di illuminazione tecnico a minor consumo energetico per essere "più green" durante le sfilate ed i concerti: "Abbiamo pensato di coinvolgere tutti, perché la Banda Musicale di Mondovì rappresenta il nostro territorio e vogliamo che si crei un legame sempre più forte tra i musici, il pubblico e la città".

La Banda Musicale di Mondovì si esibirà anche questa sera, domenica 8 agosto, alle 21 nella piazza di via Piave a Frabosa Sottana. Per partecipare alla serata necessario esibire green pass.