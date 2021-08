Mondovì celebra Dardanello con una mostra evento e il libro "Il Mondo di Piero"

L'associazione che porta il suo nome ha deciso di celebrare la sua eredità e la sua personalità con l'aiuto e le testimonianze di chi lo ha conosciuto: diversi gli eventi in programma g iovedì 12 agosto , in occasione della 53^ Mostra dell'Artigianato Artistico di Mondovì, organizzata dall'Associazione "La Funicolare".

A seguire, alle 21.30, sul ul palcoscenico in piazza Maggiore la presentazione del libro ‘Il mondo di Piero’ con Xavier Jacobelli, Fabio Monti, Roberto Beccantini e la presentazione di Beppe Gandolfo.

PREMIO GASCO

Nel corso della serata sarà consegnato anche il ‘Gasco’ che, come ogni anno, viene conferito a un campione del mondo dello sport che ha saputo distinguersi anche nella solidarietà. Il premio, nel segno della tradizione, è attribuito in collaborazione con la famiglia Gasco e con il Rotary Club di Mondovì.

A ritirare il premio sarà Federica Cappelletti Rossi, moglie dell’indimenticabile eroe del Mondiale di Spagna 1982, Paolo Rossi, scomparso il 9 dicembre 2020 e presidente della Fondazione dedicata alla memoria del marito. La consegna del premio si svolgerà giovedì 12 agosto, a partire dalle 21.30, in piazza Maggiore a Mondovì.

IL LIBRO

"‘Il mondo di Piero’, edito da Bradipolibri e curato da Roberto Beccantini e Fabio Monti può vantare contributi inediti scritti da alcuni tra i più importanti giornalisti italiani, come Xavier Jacobelli, Massimo Gramellini, Cesare Lanza, Beppe Conti, Marco Bernardini, Maurizio Crosetti, Roberto Omini, Vittorio Oreggia, Darwin Pastorin, Sandro Sabatini, Antonello Valentini, Alessandro Bocci, Gianni Romeo, Gianfranco Josti, Marino Bartoletti, Debora Vaglio e Camillo Forte. C’è anche un ricordo del noto ex calciatore Aldo Serena, che, ai tempi della sua militanza nella Juventus e nel Torino, ebbe l’occasione di conoscere Dardanello. Il contributo di Enzo D’Orsi, infine, ripercorre la storia del premio intitolato allo storico ex direttore di Tuttosport. A impreziosire il tutto, i disegni del vignettista Danilo Paparelli, al suo fianco per tanti anni al quotidiano sportivo torinese. Poi, naturalmente, parola al ‘Darda’: dai pezzi degli esordi, sulla ‘Gazzetta di Mondovì’, fino alle prove della maturità.

Nel libro, la cui impaginazione è stata curata dal monregalese Mattia Golinelli con stampa presso la tipografia ‘Jollygraf’ di Villanova Mondovì, salta subito agli occhi quanto fosse moderno il suo giornalismo, quanto fosse visionario e futuristico il suo modo di ‘fare’ il giornale, in un’epoca in cui non esistevano computer e programmi di impaginazione e ogni prima pagina era frutto di un paziente lavoro di taglia e incolla, con forbici, scotch, penne e matite, e misurazioni a colpi di tipometro.

Dentro a queste pagine ci sono ricordi di vita vissuta, più di mezzo secolo di storia dello sport italiano: esperienze ed aneddoti di redazione, tra goliardia, soffiate giornalistiche, pezzi da rifare, trovate geniali e memorabili ‘shampoo’: lavate di capo imperiali, riservate a giovani cronisti che, poi, hanno saputo davvero farsi strada. C’è anche un po’ del Dardanello più segreto, che si manifestava con gli affetti più cari, tra le mura domestiche. Il ritratto più intimo del direttore, consegnato grazie al ricordo indelebile dei familiari, a cominciare dai fratelli Sandro e Ferruccio, per proseguire con il figlio Andrea e la moglie Nuccia. Il libro è stato pubblicato con il contributo della Banca di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de’ Baldi, della Banca Alpi Marittime, della Fondazione Crc e della Fondazione Crt".

"Lavorare a questo libro è stata una delle esperienze più emozionanti e stimolanti di sempre - commenta Paolo Cornero, vicepresidente dell’associazione ‘Dardanello’ - ed è davvero incredibile, a così tanti anni di distanza, nell’epoca del digitale, scoprire quanto le sue pagine e le sue parole non siano invecchiate, ma anzi abbiano ancora molto da insegnare alle giovani generazioni. Desidero ringraziare Mattia Germone, presidente dell’associazione ‘La Funicolare’, per l’ospitalità che ci ha riservato nel programma della ‘Mostra dell’Artigianato artistico’".

Il 12 agosto, a Mondovì, si alza il sipario su mostra e pubblicazione. In programma, le premiazioni del ‘Dardanello’ e del ‘Gasco’ con grandi ospiti

"Qualcuno ha scritto “occorre essere il servitore di qualcosa di più alto, o si diventa schiavi di tutto ciò che c’è di più basso” - osserva, nel suo saluto, Sandro Dardanello, presidente dell’associazione che è nata nel nome del fratello - e ringrazio Piero che, insieme a Ferruccio, Marina ed Anna, sono stati i fedeli compagni di viaggio della mia vita. Mi hanno guidato e seguito nella direzione di questo messaggio infinito, nel solco di un insegnamento più alto che i nostri genitori ci hanno tramandato, e che è diventato, col tempo, filosofia di vita e parte essenziale del vissuto quotidiano".

"L’associazione ‘Dardanello’ nasce per rendere omaggio ad un grande monregalese ed al suo esempio professionale - chiosa il segretario generale del sodalizio, Michele Pianetta, coordinatore della giuria del ‘Dardanello’ - ma, anno dopo anno, ci siamo accorti che sta diventando un incubatore di esperienze, sempre più forti e significative, una risorsa per la comunità locale e per il mondo scolastico. Un cammino che prosegue grazie alla fiducia della famiglia Dardanello: merito loro se abbiamo sempre potuto rilanciare il nostro impegno, senza mai giocare di rimessa".