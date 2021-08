Animali in agricoltura: una relazione storica

Si dice che l’essere umano abbia iniziato a sviluppare delle forme concrete di comunità ed organizzazione sociale da quando ha iniziato a praticare l’agricoltura.

La coltivazione della terra ha permesso all’uomo di trovare nuovi metodi di sostentamento più efficaci e meno dispendiosi, ad esempio della caccia. Ancora oggi in tutto il mondo la coltivazione rappresenta uno dei maggiori settori industriali del mondo, e questo dato è ancora più elevato in Italia.

La penisola italiana offre un clima ideale per l’ agricoltura e le aziende agricole proliferano dal sud fino alla pianura padana, rivelandosi il settore chiave dell’economia. I metodi di lavorazione della terra si sono susseguiti durante gli anni, ma certe pratiche rimangono antiche quanto l’agricoltura stessa. L’ uso, o meglio l’aiuto, degli animali nella coltivazione della terra è pratica ancora oggi in usanza dato il grande effetto benefico che questi apportano al raccolto e al benessere del lavoro.

Gli animali in agricoltura

Oggi il settore agricolo e quello dell’allevamento sono spesso dissociati l’uno dall’altro, la specializzazione e la tecnicizzazione dei mestieri ha portato i due “mestieri” a separarsi sempre più. Ma questa separazione non è sempre stata prolifica per la qualità del prodotto alimentare.

Sempre più studi dimostrano l’importanza del contatto tra terra agricola e animale. Certo non tutti gli animali sono utili al terreno, vi sono anche quelli dannosi. Ma approfondendo la questione si è notato ad esempio che pecore e capre sono vitali per un buon raccolto, grazie alle sostanze che riescono ad infondere al terreno tramite i loro escrementi. Per un buon gregge è fondamentale poi avere una razza come il cane da pastore, che rassicura gli animali e crea un contatto fondamentale col padrone.

Queste pratiche riguardano sicuramente più epoche passate, o piccole zone remote dell’Italia. Le piccole aziende a conduzione famigliare, una fonte di ricchezza per la penisola italiana tutta, cercano ancora questo contatto tra produzione agricola ed allevamento, mentre è completamente sparita nella produzione su vasta scala.

Queste piccole aziende sono però fondamentali per l’espandersi del “Made in Italy” e dei presidi Dop e slow food, ormai all’avanguardia nel settore agroalimentare.

La rivoluzione "lenta"

Sempre più spesso nel settore agroalimentare oggi vi sono figure che cercano di andare controcorrente rispetto alla frenesia e alla sovrapproduzione.

Per molto tempo un motto non scritto del settore agricolo era “produci più che puoi e più in fretta che puoi”. Questo metodo, che infrange le leggi naturali, porta al deterioramento del terreno, e alla produzione di ortaggi scadenti.

Molti sono oggi invece gli studi che cercano di far tornare la produzione agricola a quella più antica. Per questa produzione è fondamentale l’attenersi ai cicli naturali, ai tempi che Madre Natura ha stabilito. Per questo tipo di produzione è importante poi il contatto tra terra coltivata e fauna locale.

Gli insetti stessi sono fondamentali a questa metodologia poiché puliscono le piante e favoriscono la fecondazione e la loro ricrescita. Le stesse api, insetto su cui oggi si presta particolare attenzione, sono tra le principali aiutanti del settore agricolo.

Oltre che per la produzione di miele per la loro utilità nell’impollinazione, ed è per questo che stanno sorgendo sempre nuove regolamentazioni nell’apicoltura.