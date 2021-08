Bra, torna la festa patronale della Madonna dei Fiori, anche quest’anno senza processione

Bra si prepara ai festeggiamenti patronali in onore della Madonna dei Fiori, che anche quest’anno saranno vissuti alla luce delle restrizioni imposte dalla perdurante pandemia. E quindi, senza processione.



La prevenzione del contagio da Covid-19 ha consigliato le autorità ecclesiastiche alla prudenza e dunque ad evitare assembramenti di popolo che possono favorire l’infezione. Le notizie che giornalmente vengono diffuse sull’emergenza epidemiologica avvalorano tale scelta.



Ma la preghiera non si ferma. Anzi. La Madonna dei Fiori è sempre nel cuore e nella mente dei braidesi per i quali non è mai venuto meno quel filo diretto di fede e amore per la eletta Patrona. Un rapporto che nel tempo si è rafforzato e che sottolinea i valori della memoria legata al culto della Vergine Maria alla quale è attribuita la salvezza della giovane Egidia Mathis e del piccolo che portava nel grembo: pruneto selvatico fiorito in pieno inverno e masnadieri messi in fuga da un raggio di luce accecante. Da allora è invocata la sua grandezza con lodi, canti e nell’arte dei mosaici di padre Rupnik, che ci ricordano la storia risalente al 29 dicembre 1336.



Lontani ancora una volta da una tradizione che ci è stata strappata via, riusciremo a trovare un po’ di conforto e una rinnovata speranza nella solenne semplicità di questa festa. A partire dalla tradizionale Novena al via lunedì 30 agosto, un’occasione privilegiata per chiedere alla Vergine la grazia che finalmente rientrino pericoli e paure. Questa pia pratica prende ispirazione dal Vangelo, dove è scritto che la Madonna pregò assiduamente insieme agli Apostoli per i nove giorni compresi tra l’Ascensione di Gesù e la successiva discesa in terra dello Spirito Santo durante la Pentecoste.



A guidare in questo percorso di preparazione alla festa saranno i cappuccini Padre Claudio Passavanti e Padre Walter De Andreis, che si alterneranno con il Rettore del Santuario, Monsignor Giuseppe Trucco nella predicazione del novenario, in cui sarà possibile accostarsi al sacramento della Confessione. Il tema della predicazione sarà dedicato al percorso fondamentale di vita cristiana: “Io credente… in chi, che cosa?”.



La partecipazione dei fedeli alle celebrazioni sarà consentita nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, che sono state affisse anche all’ingresso del Santuario (info: www.santuariomadonnadeifioribra.com - tel. 0172 243407). Stop anche al tradizionale banco di beneficenza. Al fine di evitare assembramenti, le funzioni potranno essere seguite sia nella chiesa del Santuario nuovo, sia nel salone sotto-chiesa, dove il maxischermo proporrà in diretta ciò che si celebra sopra (oppure in diretta streaming, hastag per Twitter e Facebook: #NOVENAMADONNABRA).



Di seguito l’intero programma della festa della Madonna dei Fiori 2021 di Bra con gli appuntamenti di preghiera ed i temi oggetto della predicazione.



Lunedì 30 agosto. Dare senso: che senso ha la vita, la mia vita? - Dio creò l’uomo. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione libera dalle ore 10 alle ore 11.



Martedì 31 agosto. Dio cammina con gli uomini, si fa uomo. Per me chi è Gesù Cristo? Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione libera dalle ore 10 alle ore 11.



Mercoledì 1° settembre. Il Dio fatto uomo è il Messia. Tutti cercano la felicità: salvezze penultime e ultime. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione libera dalle ore 10 alle ore 11.



Giovedì 2 settembre. Cristo, Figlio di Dio muore e risorge. Morte e risurrezione fondamento della nostra fede. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione libera dalle ore 10 alle ore 11.



Venerdì 3 settembre. Dio dona lo Spirito. Vivere Cristo mediante i Sacramenti. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione libera dalle ore 10 alle ore 11.



Sabato 4 settembre. La Bibbia contiene la Parola di Dio - Lo Spirito insegna la verità. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20 - 21 con la partecipazione degli Alpini. Santo Rosario: ore 5.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione libera dalle ore 10 alle ore 11.



Domenica 5 settembre, (XXIII Domenica del Tempo Ordinario). La comunione fraterna - Accorgersi del mondo attorno. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 10.30 (celebra Monsignor Gabriele Mana, vescovo emerito di Biella) - 15.30 (Santa Messa con gli ammalati a cura dell’OFTAL) - 17.30 - 20 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 15 - 17 - 20.30.



Lunedì 6 settembre. La tradizione. La Chiesa trasmette ciò che essa è e ciò che essa crede (Dei verbum). Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione libera dalle ore 10 alle ore 11.



Martedì 7 settembre. Cristiano = Discepolo di Cristo. Il cristiano discepolo celebra i segni e vive Cristo. Sante Messe: ore 6 - 7.30 - 9 - 16 - 17.30 - 20 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione libera dalle ore 10 alle ore 11.



Ed eccoci al gran giorno. Mercoledì 8 settembre è la Solennità della Beata Vergine dei Fiori, Patrona di Bra. Tema della predicazione: Maria nel quotidiano. Contemplare la “traboccante” di Dio e di Amore. Sante Messe ore 6 - 7.30 - 9 - 10.30 (solenne concelebrazione presieduta da Monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo di Torino, alla presenza delle autorità cittadine e dei sacerdoti del territorio) - 16.30 Santo Rosario, Veglia Mariana e affidamento della popolazione alla Vergine Maria. Ore 17.30 Santa Messa di chiusura e benedizione alla città di Monsignor Marco Brunetti, vescovo di Alba.



Giovedì 9 settembre. Ringraziamento e Ripartenza. Maria nel mio quotidiano. Sante Messe alle ore 8 e ore 9 per i benefattori del Santuario vivi e defunti. Ore 14.30 - 15 - 15.30 - 16 - 16.30 - 17 benedizione bambine/i, ragazze/i. Alle ore 17.30 Santa Messa di ringraziamento e chiusura delle feste.



Spiega il Rettore del Santuario, Monsignor Giuseppe Trucco: “Facciamo un pieno di speranza crescente con il graduale ritorno alla normalità e il progressivo superamento della pandemia con l’avanzare del vaccino. È stata una vera calamità questo Covid-19! Ma anche le disgrazie nascondono un loro insegnamento e sta a noi scoprirlo. Non siamo onnipotenti: la scienza e la tecnica per quanto avanzate hanno delle fragilità e dei limiti. Possiamo prevedere tanto, veramente molto, ma non tutto. Di fronte alle calamità non siamo e non possiamo considerarci delle isole: tutti siamo collegati e il nostro comportamento può favorire tutti o nuocere a tutti".



Aggiungendo: "Per credenti e devoti, l’onore e l’invocazione alla Madonna dei Fiori avverrà, oltre che nell’intensa Novena, con una solenne Veglia Mariana nel giorno della festa con una pubblica supplica alla Vergine e solenne benedizione alla popolazione e alla città, impartita dall’atrio del Santuario”.



Insomma, i crismi per una grande festa ci sono davvero tutti. Una festa per guardare alla santità, per guardare a Maria.