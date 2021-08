Il dono...se ne parla anche sotto l'ombrellone!

Come diceva un noto presentatore quasi centenario, cuneese d'adozione, "miei cari amici vicini e lontani....", siam prossimi a giorni di meritato sano relax.

Ecco allora che AIDO Piemonte, unitamente alla Sezione Provinciale di Cuneo ed ai tanti Gruppi Comunali diffusi sulla "Granda", vuole formulare il tradizionale augurio di BUONE VACANZE, a chi forse le ha già fatte, a coloro che stanno per farle ed a quelli che le faranno...ma a tutti sotto l'ombrellone al mare, od in una baita in montagna o nel verde della campagna ricorda di portar con sé un pensiero rivolto ai malati in lista d'attesa per un trapianto...parliamone, parlatene...il "dono" un gesto altruista, generoso, d'amore!