Ciclismo: Granfondo di Alassio in programma il 24 ottobre

Parte il conto alla rovescia per l’ottava edizione della Granfondo di Alassio.

Dopo un’attenta valutazione logistica ed organizzativa il Gs Alpi ha sciolto anche l’ultima riserva: l’ottava edizione della manifestazione ligure - una delle rassegne cicloturistiche più attese d’autunno - si svolgerà il 24 ottobre 2021.

Una data scelta con grande attenzione per scongiurare, in primis, la concomitanza con i campionati di bocce in programma nella località ligure la settimana precedente. Da oggi, dunque, espletate le formalità burocratiche, si rimette in moto la grande macchina organizzativa di una manifestazione che, come sempre, racchiude alcuni “plus” di formidabile richiamo.

In primis, uno scenario bellissimo (quello della Riviera ligure di Ponente) e una città come quella di Alassio, che ben si presta ad accogliere ogni tipo di turista.

La località ligure, infatti, è da sempre meta di tanti personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, del cinema e del teatro che ogni anno affollano la località in provincia di Savona. A testimonianza del grande via-vai di personaggi che ogni anno affollano Alassio, è nato il monumento simbolico della città, il Muretto, su idea del celebre scrittore americano Ernest Hemingway insieme a Mario Berrino, titolare del Caffé Roma.Sul Muretto di Alassio figurano anche i nomi di corridori che hanno scritto la storia del ciclismo: Andrei Tchmil, Claudio Chiappucci, Fausto Coppi, Felice Gimondi, Gino Bartali, Mario Cipollini, Mirko Celestino e Vittorio Adorni.

Sul sito ufficiale della manifestazione, www.granfondoalassio.it, è possibile scaricare le tracce GPS, consultare le convenzioni alberghiere e iscriversi alla gara.