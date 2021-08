100 quintali di fieno da Piozzo alla Sardegna, il sindaco: "Un gesto concreto di solidarietà. Come la loro, anche la nostra è una terra agricola"

Mercoledì prossimo 11 agosto il Comune di Piozzo consegnerà alla Croce Rossa Italiana 25 rotoballe di fieno, pari a circa 100 quintali, per gli allevatori della Sardegna colpiti dai devastanti incendi delle ultime settimane.

La consegna avverrà in frazione San Grato, dove le rotoballe verranno caricate su un tir della Croce Rossa, all'insegna dello slogan #UnItaliaCheAiuta

Il sindaco Antonio Acconciaioco esprime la sua profonda vicinanza alla Sardegna, sua e dei tanti che hanno voluto dare una mano. "E' una terra gricola, come la nostra. Capiamo il dramma che stanno vivendo contadini e allevatori. La richiesta di aiuto - racconta - è arrivata tramite un nostro concittadino sardo. Ci siamo mossi, ma per noi era fondamentale sapere che il nsotro aiuto andasse a buon fine. Abbiamo inizialmente contattato la Coldiretti di Oristano, che però ci ha stoppato perché avevano diffcioltà a stoccare tutto il materiale in arrivo. Allora ci siamo mossi tramite la Croce Rossa, che gestirà la consegna dei 100 quintali di fieno che abbiamo raccolto".

Al lavoro per trovare altro fieno - in un'annata scarsa, per le poche piogge - anche i Comuni di bene Vagienna, Narzole e Cherasco che, tramite i consorzi irrigui, hanno chiesto agli allevatori di donare una rotoballa ciascuno.

"Ci stiamo adoperando, io e l'assessore Flavio Curchi di Narzole, presidente del Consorzio irriguo canale Sarmassa - spiega il primo cittadino di Bene Vagienna Claudio Ambrogio -. Nel giro di poco dovremmo riuscire ad organizzare la consegna. La risposta per ora è stata ottima, dobbiamo solo organizzarci per la raccolta e il trasporto".