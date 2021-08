A Fossano arriva il monumento dedicato a Carlo Emanuele II di Savoia

La Giunta comunale di Fossano ha recentemente deliberato la realizzazione di un monumento dedicato al Duca Carlo Emanuele II di Savoia. "Abbiamo accolto con piacere la proposta del gruppo locale dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna - spiega il primo cittadino Dario Tallone - di redigere un cippo dedicato al Duca Carlo Emanuele II di Savoia, fondatore delle guardie Reali poi divenute Granatieri di Sardegna. Si è scelta una location in grado di valorizzare al meglio il significato storico di questo gruppo da sempre legato alla nostra città, anche nel castello degli Acaja infatti si possono trovare delle tracce storiche della presenza dei Granatieri di Sardegna a Fossano, abbiamo così deciso di collocare il monumento nell'area verde alla destra del castello".

Il monumento verrà inaugurato domenica 29 agosto, nella stessa giornata, alle ore 21, sul palco di Piazza Castello si esibirà la Musica Regimentale dei Granatieri di Sardegna.

"Ringrazio fin da subito il gruppo cittadino dei Granatieri di Sardegna per il lavoro svolto e per la loro capacità di saper mantenere sempre vivo il ricordo di questa parte di storia anche nelle nostra città, sono certo che il monumento sarà in grado di valorizzare ulteriormente il nostro meraviglioso Castello degli Acaja", conclude il primo cittadino Tallone.