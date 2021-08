A Frabosa Sottana tutto esaurito per il concerto della Banda Musicale di Mondovì

Tutto esaurito per il concerto "C'è voglia di eco in Val Maudagna" della Banda Musicale di Mondovì.

Ieri sera, domenica 8 agosto, la band ha fatto tappa nel cuore di Frabosa Sottana per un'esibizione all'aperto e nel pieno rispetto delle norme anticovid.

Soddisfazione generale per l'amministrazione comunale che ringrazia tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per la buona riuscita dell'evento che richiamato e allietato ben più di 100 spettatori nella piazzetta di via Piave.

"Un grazie di cuore alla Polizia Locale, agli uffici comunali, alle associazioni quali Infopoint Mondolè, il Forum Giovanile Comunale di Frabosa Sottana, alla Protezione Civile "elementi fondamentali a cui vanno i nostri complimenti" e al Bar 3B per il supporto dato" - hanno commentato nel corso della serata il sindaco Adriano Bertolino e l'assessore Erica Basso - "Inoltre è doveroso un grazie ai veri protagonisti della serata: la Banda musicale di Mondovì, con il suo presidente Mattia Germone, la vice presidente Sara, il maestro Maurizio Caldera, la cantante Alessia Astesana e tutti i musicisti che hanno davvero coinvolto la piazza riscuotendo numerosissimi commenti positivi".