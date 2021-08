A Mondovì conto alla rovescia per il campionato di Bocce Quadre

Inizia il conto alla rovescia per il debutto del 9° campionato di Bocce Quadre a Mondovì.

Sabato 14 e domenica 15 agosto Piazza Maggiore farà da cornice alla competizione che si svolgerà in occasione della 53^ edizione della Mostra dell'Artigianato e in collaborazione con l'Associazione "La Funicolare".

Per l'edizione 2021 anche le angurie diventeranno cubiche, grazie all'amico delle BQ, Andrea Bertone, conosciuto in tutta la Granda per le "zucche giganti".

CONCORSO FOTOGRAFICO

Al via il primo contest fotografico che mette in palio più di 500 euro, in collaborazione con Ass.ne Fotografica Mondovì Photo, Foto Renata e Magic Foto Video. Il Regolamento si può consultare sulle pagine social della Associazione BQ.

IL TORNEO

Ai campioni italiani in carica Fabio Dutto e Mosè Nassa, per distinguerli ed onorare la vittoria del 2020, verranno consegnate apposite Bocce tricolori finemente dipinte a mano dall’ artista monregalese Manlio Trombetta.

Il trofeo 2021 raffigura la torre cubica stilizzata simbolo della tradizione delle bq monregalesi. La formula del torneo vede, per la prima volta, la composizione di gironi eliminatori a 32 coppie anziché sedici, per un massimo di 16 gironi totali al fine di consentire al sempre maggior numero di partecipanti di provare a cimentarsi nella rincorsa al’ ambito titolo italiano.

Si qualificheranno al tabellone finale le vincenti dei singoli gironi e, in caso di iscrizioni inferiori ai 16 gironi, verranno ripescate le migliori 2e coppie degli stessi.

INFO E ISCRIZIONI

Campionato: la formula dei gironi di qualificazione sarà allargata con 36 coppie. Risulterà quindi ancora più arduo qualificarsi al tabellone finale e le prime 16 coppie accederanno a un sostanzioso montepremi.

L’Associazione affiderà, tramite consulenza professionale, l’incarico di sviluppare un progetto di manifestazione che preveda le misure di prevenzione attivate per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS COV-2.

Le iscrizioni prenderanno il via a partire dalle ore 14.30 del sabato 14 agosto con successivo inizio dei gironi di qualificazione. Alle ore 22 si sospenderanno le fasi di gioco.

Domenica mattina 15 agosto dalle ore 10.00 riprenderanno le fasi del tesseramento e la competizione che dopo una breve pausa alle ore 17 circa per la elezione MISS BQ 2021 (Miss-bq in carica è Beatrice Bruno) terminerà circa alle ore 21.30 con la premiazione sulle note degli inni di Mameli e di Peribowskij. Tutti i giocatori over 12 anni, il direttivo della Associazione ed i collaboratori dello staff organizzativo, dovranno essere in possesso di GREEN PASS oppure un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. La partecipazione è consentita a tutti i tesserati alla Associazione Bocce Quadre Mondovì e anche per l’anno 2021 la quota associativa è gratuita. Ogni giocatore riceverà le bocce e boccino ufficiali di gara che saranno personali e non condivisibili al fine di rispettare le norme anti SARS COV-2.