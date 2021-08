A Villanova Mondovì in arrivo un importante finanziamento per il nido "La tana di Bocchio"

Importante finanziamento in arrivo per l'asilo nido comunale "La Tana di Bocchio", gestito dagli educatori de “Lo Scarabocchio”, a Villanova Mondovì. Il Ministero dell’Interno (di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri) ha firmato l’apposito decreto contenente gli stanziamenti provvisori in favore di progetti di riqualificazione e ristrutturazione di edifici comunali destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

"Il progetto ha un valore complessivo di 550 mila euro - spiegano dal Comune - "e prevede l’ampliamento, la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico dell’intero edificio che ospita l’asilo. A fronte di un cofinanziamento comunale di 145 mila euro, in sede di domanda avevamo richiesto 405 mila euro, che in questa fase ci sono stati riconosciuti per intero. Speriamo che lo stanziamento provvisorio venga confermato anche dai decreti successivi".

"Attendiamo ovviamente la conferma complessiva dell’importo, ma potremmo aver risolto un atavico problema strutturale." - commenta con soddisfazione il sindaco, Michelangelo Turco - "Per la nostra Amministrazione riqualificare l’asilo nido comunale non era soltanto un obiettivo, ma rappresentava un vero e proprio dovere civico e morale. Non è stato facile intercettare i giusti canali di finanziamento, ma dovremmo avercela fatta e ne siamo orgogliosi. Un ringraziamento sincero ai tecnici che hanno lavorato all’elaborazione della domanda: la comunità di Villanova potrà contare su un asilo nido più bello, ampio e sicuro".