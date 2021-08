Alice Filippi alla regia di "Sic", documentario Sky Original dedicato a Marco Simoncelli

Il documentario su "Sic", realizzato a dieci anni dalla scomparsa del campione, attraverso interviste e testimonianze inedite, ripercorrerà l'ascesa umana e professionale di Simoncelli, fino alla stagione del 2008, quando si laureò, dopo diverse difficoltà, campione mondiale classe 250 sul circuito di Sepang in Malesia, lo stesso su cui perderà la vita nel 2011, a soli 24 anni. Il documentario sarà visibile in prima assoluta prossimamente su Sky Documentaries e in streaming su NOW.