Cavallermaggiore, il segretario comunale Federica Meineri va in pensione dopo 38 anni di servizio

Sciolta la convenzione tra il Comune di Marene e di Cavallermaggiore per la condivisione del Segretario Comunale. Nessuna “querelle” tra i due enti, ma il pensionamento dell’attuale segretaria Federica Meineri.

“Ho iniziato la mia carriera di segretario comunale nel 1983 - racconta Meineri - in un piccolo comune della Valle Gesso, Entracque, dove sono rimasta per 12 anni, per poi passare in Valle Stura con Gaiola, Moiola e Pietraporzio”.

Dal 2001, Federica Meineri ha lavorato nella convenzione tra i comuni di Narzole e Piozzo cui si è aggiunto Casalgrasso nel 2006 fino al 2013.

Dal 2014 al 2016 è stata nei comuni convenzionati di Narzole e Marene e, dal 2017 ad oggi, nella convenzione tra Cavallermaggiore e Marene.

“È stato un lavoro che mi ha consentito di maturare un’esperienza umana e professionale molto intensa e con grandi soddisfazioni. Quando mi riferivo al Comune mi è sempre venuto spontaneo parlare di “noi”: non ho mai vissuto il Comune solo come un datore di lavoro, ma come un’istituzione “pubblica”, che offre la possibilità di dare il proprio contributo ad un interesse collettivo, interpretato al di là delle contingenze storiche, e chiede a tutti coloro che ne sono parte un impegno condiviso e responsabile - e aggiunge - Essere segretario comunale, con tutto quanto questa funzione comporta, mi ha costantemente e intensamente fatto sentire il significato della responsabilità, propria di questo ruolo, e del rispetto verso l’Ente, verso i cittadini, verso i dipendenti e verso gli amministratori.

Ringrazio tutti gli amministratori e i dipendenti con i quali ho lavorato per le occasioni di crescita professionale, confronto, studio: tante “belle” persone, colte, preparate, impegnate, oneste e generose con le quali ho avuto la fortuna di collaborare in un clima sempre sereno. In particolare ringrazio i Sindaci che mi hanno accordato la loro fiducia, con i quali si è sempre instaurato un buon rapporto di stima reciproca e collaborazione, importante per il funzionamento del comune, e spesso anche di profonda amicizia”.

Al momento il suo posto resta vacante sia a Cavallermaggiore che a Marene: “Abbiamo provato a fare colloqui per mantenere la convenzione - spiega il sindaco Davide Sannazzaro - ma i segretari sono pochissimi, in provincia di Cuneo sono 100 i vacanti. Ognuno andrà quindi per conto suo. Ritengo inoltre più giusto che si aspetti la prossima amministrazione per la scelta del nuovo incarico. Ringrazio Federica perché è sempre stata disponibile, non è da tutti, la ringrazio per la serietà e la trasparenza di ottimo livello”.