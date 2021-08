Circa 4 mile firme in Granda per i referendum "Giustizia Giusta"

In poco più di un mese sono quasi 4 mila le firme raccolte in Provincia di Cuneo per i sei referendum sulla Giustizia Giusta promossi dalla Lega Salvini Premier.



"Un ottimo risultato - commenta il Segretario provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio - per il quale voglio ringraziare i numerosi militanti e simpatizzanti che si sono adoperati per l'organizzazione dei gazebo in tutta la Granda nonostante il periodo estivo. L'attività proseguirà per tutta l'estate e per i primi mesi autunnali: come Lega ci siamo posti ambiziosi obiettivi in Granda per sostenere il nostro Capitano Matteo Salvini. La tematica risulta inoltre cruciale e rappresenta una vera e propria battaglia di democrazia. E tutti ciò è dimostrato dai numerosi cittadini che si stanno recando a firmare anche presso le sedi comunali".