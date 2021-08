Più di 300 persone in piazza Garibaldi ad Alba per dire no all'obbligo di green pass

Era quella di Alba la manifestazione per dire no all'obbligo di green pass per la quale c'era stato il preavviso, come prevede la legge. E, a differenza di quella improvvisata a Cuneo giovedì scorso, di fatto "inesistente", quella della capitale delle Langhe ha radunato oltre 300 persone, provenienti da diverse zone della provincia.

In piazza Garibaldi hanno gridato no a quella che viene vista come un'imposizione inaccettabile per uno stato democratico.

Ingente la presenza di forze dell'ordine, ma la manifestazione si è comunque svolta in modo pacifico e composto.

"Una piazza ordinata e composta che ha lanciato un chiaro atto d’accusa al governo Draghi per le misure liberticide adottate. La mobilitazione continuerà anche nelle prossime settimane in altri centri della provincia"- ha dichiarato il segretario provinciale di Italexit Alessandro Balocco.