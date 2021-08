Prosegue la raccolta firme di MondoVivo contro la cementificazione

Anche sabato 7 agosto il comitato MondoVivo è sceso in piazza, a Breo, per proseguire la raccolta firme contro la cementificazione delle aree verdi tra Breolungi e Pogliola, fino al confine con il comune di Rocca de' Baldi, aree indicate per la possibile creazione del polo logistico.

Il gruppo è formato principalmente da monregalesi che abitano e lavorano nelle zone interessate dal progetto e che, vogliono sensibilizzare tutti sull'importanza di non cementificare l'area (qui l'intervista).

"Non siamo contro il progresso" - spiegano da MondoVivo - "Vogliamo solo salvaguardare queste aree verdi, preservandole per il futuro dei nostri figli e ribadiamo l'importanza di valutare e utilizzare altre aree già compromesse".

Sabato il comitato ha proseguito la raccolta firme (oltre 2.000 quelle raggiunte finora, ndr), omaggiando i passanti con borse riciclabili e mostrando una gigantografia dell'area che verrebbe interessata dal progetto.