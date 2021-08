Camion ribaltato sull'A6 tra Carmagnola e Marene, si lavora per la messa in sicurezza del mezzo

Un camion si è ribaltato poco fa (poco prima delle ore 18 di oggi lunedì 9 agosto) mentre percorreva l'autostrada A6 in direzione Torino.

L'incidente è avvenuto al km 22 in prossimità del comune di Caramagna Piemonte tra lo svincolo di Carmagnola e di Marene.

Sul posto per la messe in sicurezza del veicolo tre squadre dei vigili del fuoco provenienti da Carmagnola, Bra e Saluzzo.



In loco anche la polizia autostradale per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. L'incidente, stando alle prime informazioni, avrebbe parzialmente interessato anche l'altra carreggiata in direzione Savona probabilmente con alcune parti di carrozzeria del mezzo pesante incidentato e parte del carico finito sul percorso autostradale opposto.

Al momento la strada non è stata ancora bloccata. Si procede a bassa velocità. Consigliabile utilizzare un percorso al di fuori dell'A6 per il tratto interessato dal sinistro al fine di garantire le operazioni di messa in sicurezza.