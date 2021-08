Villafalletto piange Davide Allione: è lui il 45enne coinvolto nell'incidente in moto di sabato

E' Davide Allione il 45enne di Villafalletto che sabato 7 agosto ha perso la vita in un grave incidente in frazione Ronchi di Cuneo.

L'uomo - artigiano nato in Francia e residente in via Vigna, ma era stato anche addetto alle security in alcuni supermercati del cuneese - , ha perso il controllo della propria moto in via Roero, nei pressi dello stabilimento Michelin. A seguito dell'urto, che non gli ha lasciato scampo, un abitante della zona ha chiamato i soccorsi.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia Locale di Cuneo. La salma, intanto, è stata disposta nelle camera mortuarie del cimitero.