Bitcoin a zero emissioni? Il proprietario di una Centrale Nucleare della Pennsylvania crede che potrebbe valere oro

Diversi proprietari di centrali nucleari in Pennsylvania hanno stretto partnership con società di criptovaluta per fornire l'elettricità necessaria per gestire i centri di estrazione di bitcoin. Gli investitori del progetto affermano che l'energia nucleare non emette gas serra e il bitcoin a zero emissioni di carbonio affronterà le preoccupazioni climatiche che hanno afflitto il mercato delle criptovalute ad alta intensità energetica.

Quali sono i dettagli dell’accordo?

Talen Energy, proprietario della Susquehanna Steam Electric Station a Berwick, Pennsylvania, ha annunciato questa settimana di aver firmato un accordo per acquisire Tera Wulf Inc. da Easton, Md.

L'accordo vedrà un'enorme fabbrica di bitcoin costruita accanto ai reattori gemelli di sua proprietà in Pennsylvania. La prima fase dell'impresa, chiamata Nautilus Cryptomine, potrebbe costare fino a 400 milioni di dollari.

Il progetto di Talen potrebbe utilizzare fino a 300 megawatt, o il 12% della capacità di 2.500 MW di Susquehanna. Questa è la seconda impresa di mining di bitcoin a coinvolgere i proprietari di impianti nucleari della Pennsylvania.

La consociata per la generazione di energia di First Energy Corp. ha annunciato di aver firmato un accordo quinquennale per fornire elettricità a zero emissioni di carbonio a un nuovo centro minerario di Bitcoin gestito da Standard Power a Coshocton. Energy Harbor ha due unità nucleari in Ohio e la Beaver Valley Power Station nella Pennsylvania occidentale.

Le offerte in criptovaluta fornirebbero sbocchi affidabili per i generatori nucleari e fonti di energia prevedibili per i minatori di bitcoin a prezzi bassi. Questa è una buona notizia per quelli che investono ora, usando piattaforme come Bitiq , dato che le criptovalute saranno ancora più impiagate se la questione ambientale viene risolta.

Perché usare questo tipo di energia?

John Kotek, Senior Vice President of Policy Development presso il Nuclear Energy Institute, ha affermato che l'energia nucleare è stata posizionata in modo unico per fornire energia alle società di mining di criptovalute e ad altri grandi utenti di energia che si sono impegnati per un futuro senza emissioni di carbonio.

La mania delle criptovalute è vista dall'industria nucleare come un modo per espandersi. Il sig. Kotek degli Stati Uniti ha affermato che le centrali nucleari possono fornire ai minatori elettricità affidabile, abbondante e senza emissioni di carbonio e offrono anche nuove opportunità di business per sviluppatori e servizi nucleari, aumentando i profitti operativi e possibilmente accelerando le implementazioni dei reattori di prossima generazione.

La tendenza non si limita ai produttori nucleari. Stronghold Digital Mining, che il mese scorso ha registrato un'offerta iniziale di $ 100.000.000, prevede di costruire la sua operazione di estrazione di bitcoin utilizzando il carbone di scarto della contea di Venango. Sebbene il suo bitcoin non sarà al 100% privo di carbonio, ridurrà l'impatto ambientale dei cumuli di carbone di scarto.

I regolatori cinesi hanno annunciato a maggio che avrebbero limitato l'estrazione di bitcoin in alcune regioni che non riescono a raggiungere gli obiettivi di consumo energetico di Pechino. Da allora, la produzione di bitcoin è diminuita in modo significativo.

Ciò ha costretto i produttori di bitcoin a trasferirsi in aree con costi operativi inferiori e climi più freschi al fine di ridurre i costi di raffreddamento per i loro data center bitcoin. Washington ha visto un aumento significativo dell'estrazione di bitcoin grazie alla sua abbondante energia idroelettrica.

Come funziona l'estrazione mineraria?

Bitcoin è una valuta virtuale peer to peer che può essere scambiata con dollari statunitensi. È il tentativo di maggior successo di creare denaro virtuale utilizzando la crittografia (la scienza di decifrare e creare codici), motivo per cui si chiama criptovaluta.

Il mining di bitcoin utilizza la tecnologia blockchain. Implica la creazione di un codice stringa che decrittografa un insieme di transazioni bitcoin eseguite in precedenza. Viene assegnato un nuovo bitcoin per ogni decrittazione andata a buon fine.

Ci sono solo 21 milioni di bitcoin disponibili. Quasi il 90% di loro è stato estratto. I restanti bitcoin stanno diventando sempre più rari e difficili da trovare.

I minatori di Bitcoin utilizzano i data center per generare stringhe di codice casuali chiamate "hash" che risolvono i puzzle e danno loro nuove monete. In tutto il mondo, i minatori sulla rete bitcoin generano più di 100 quintilioni di hash al secondo, ovvero 100.000.000.000.000.000.000 di tentativi al secondo, secondo Blockchain.com.

Cinque quintilioni di hash sarebbero generati al secondo dalla prima fase di Nautilus in Pennsylvania. Questo tipo di congetture richiede molta elettricità, forti connessioni Internet e potenza di calcolo.