Creazione siti web fai da te: ne vale la pena? Tutti i rischi da conoscere

Al giorno d’oggi avere un sito internet è fondamentale per qualsiasi attività e non è certo un caso se nell’ultimo anno sono state moltissime le aziende e le piccole medie imprese che hanno deciso di investire per ottenere maggiore visibilità online. In molti tuttavia, per risparmiare, hanno scelto di percorrere una strada alquanto tortuosa: quella di realizzare un sito web in completa autonomia. Oggi gli strumenti a disposizione lo consentono, perché esistono programmi come Wordpress che potenzialmente sono accessibili a tutti e che all’apparenza sono anche piuttosto semplici da utilizzare.

Tuttavia conviene chiedersi se valga realmente la pena optare per il fai da te piuttosto che rivolgersi ad un professionista in grado di offrire un servizio di creazione siti web a pagamento. Si tratta di una scelta che può rivelarsi alquanto controproducente, perché realizzare un portale in autonomia è molto più rischioso di quello che si pensa. Vediamo quali sono i problemi che si possono incontrare optando per il fai da te.

Contenuti non ottimizzati ed indicizzati

Il primo grande problema che incontra chi decide di optare per la realizzazione di un sito web in autonomia è quello di non ottenere i risultati tanto attesi. Chiunque pubblichi un portale online infatti lo fa per ottenere una maggiore visibilità, ma non è sufficiente che il sito sia in internet per raggiungere questo obiettivo. È fondamentale che i contenuti inseriti, così come la struttura del portale, siano ottimizzati per i motori di ricerca perché altrimenti il sito stesso rischia di non essere visto da nessuno. Riuscire ad indicizzarlo non è certo semplice come installare Wordpress: occorre avere competenze specifiche di SEO e questo è il primo ostacolo che si incontra e che spinge inevitabilmente a chiedere il supporto di un professionista.

Sito web troppo lento

I programmi che consentono la realizzazione di siti internet in autonomia sono piuttosto semplici ed intuitivi, perché permettono anche a chi non ha competenze specifiche di creare un portale importando delle demo già strutturate. Questa tuttavia è un’operazione decisamente controproducente, perché va a sovraccaricare il dominio appesantendo di fatto il sito web. Ciò significa che il portale rischia di risultare eccessivamente lento. È stato ormai dimostrato che se i tempi di caricamento delle pagine sono troppo lunghi gli utenti abbandonano il sito, che di fatto risulta del tutto inutile.

Plugin e template da personalizzare

È importante ricordare che la creazione di siti web con CMS come Wordpress non è sempre facile come sembra. Le possibilità di personalizzazione sono praticamente nulle, se non si conoscono le basi dello sviluppo di un portale. I professionisti che optano per la costruzione di siti web con Wordpress non si limitano ad installare questo CMS ma apportano modifiche che richiedono un minimo di conoscenza del linguaggio HTML e PHP. Chi non ha alcuna competenza in merito, rischia di non riuscire a creare il sito che desidera.

Aggiornamenti periodici necessari

Infine, è bene considerare che per mantenere un sito web perfettamente funzionante è necessario effettuare aggiornamenti e backup periodici altrimenti si rischia di perdere irreversibilmente ogni contenuto se non addirittura il portale.