Trasloco di appartamenti, negozi e uffici: come muoversi?

A prescindere che si desideri traslocare un appartamento, un’attività commerciale o uno studio è sempre bene partire organizzati.

Ecco quindi che potrebbe tornare utile ricevere qualche piccolo consiglio, in modo da ridurre al minimo lo stress e concludere in tempi ristretti il trasloco.

Consigli utili per effettuare traslochi rapidi e di qualità

Per prima cosa se non si è esperti in traslochi e si ha la necessità di far smontare, rimontare e spostare oggetti molto ingombranti, è bene rivolgersi a personale competente, magari sfruttando portali come Traslochi.it , che permettono di entrare in comunicazione con tantissimi professionisti del settore.

Altro consiglio è quello di capire bene quali sono le proprie necessità. Durante un trasloco si potrebbe avere bisogno di: reperire materiale di imballaggio, scatolare gli oggetti da trasportare, delegare alcune pratiche burocratiche, smontare e rimontare mobili, conservare momentaneamente degli articoli in un magazzino/garage e molto altro. Ogni ditta di traslochi o privato che svolge questo tipo di attività offre servizi diversi. Meglio contattare quindi chi offre servizi in linea con i propri bisogni.

Nel caso in cui si optasse per l’imballaggio autonomo degli oggetti, potrebbe tornare utile imparare a fare un po’ di decluttering, muovendosi preferibilmente con largo anticipo. Il decluttering è quell’operazione attraverso la quale si passano al setaccio articoli di ogni genere: abiti, soprammobili, utensili, etc.. Il fine ultimo è quello di eliminare (regalando, vendendo o cestinando) ciò che si ritiene inutile o inutilizzato ormai da troppo tempo. Fare decluttering permetterà di scatolare meno oggetti e quindi di impiegare meno tempo per il trasloco.

Quando si inscatolano i vestiti, è consigliabile farlo per stagione, in modo che, una volta arrivati nella nuova destinazione, si provvederà ad aprire solo i colli contenenti il vestiario da utilizzare nella stagione in corso. Anche gli alimenti hanno bisogno di un particolare ordine in fase di imballaggio. Gli alimenti secchi, sottovuoto o scatolati devono essere separati da quelli freschi, in quanto non bisognosi di essere collocati in frigoriferi, congelatori e altri luoghi particolari.

Servizio deposito – In cosa consiste e quanto costa?

Il servizio deposito è la possibilità che viene data dalla ditta di traslochi ad un cliente, di appoggiare mobili, piante, scatole e oggetti di vario tipo in un punto di raccolta. Il costo di tale servizio varia a seconda del listino prezzi del professionista interpellato e può diminuire o aumentare a seconda che gli oggetti depositati siano più o meno ingombranti. Questo servizio è perfetto per chi non ha ancora a disposizione le chiavi del luogo di destinazione della merce oppure per chi in fase di trasloco si è reso conto che gli oggetti trasportati sono troppo voluminosi per essere collocati nella nuova casa o nel nuovo fondo.

Ecco quindi che il mondo dei traslochi è veramente molto vasto e che se non si è esperti in materia è bene rivolgersi a team di professionisti, capaci di ottimizzare i tempi e di trasportare, smontare e rimontare oggetti e mobili, nel miglior modo possibile.