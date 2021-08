“Come un gatto in tangenziale” conclude la rassegna “Cinema sotto le stelle” a Cuneo

Venerdì 13 agosto “Come un gatto in tangenziale” conclude la rassegna “Cinema sotto le stelle” organizzata dall’associazione MenteInPace presso il parco “La Pinetina” di Cuneo.

Ricordiamo che l’ingresso, ore 21.15, gratuito e fino ad esaurimento dei posti numerati, sarà possibile solo con green pass. Si consiglia pertanto di accedere con anticipo rispetto all’inizio previsto della proiezione. In caso di maltempo il film sarà presentato presso il cinema Don Bosco.

La rassegna fa parte del progetto “Star bene insieme”, organizzato dall’Associazione MenteInPace in collaborazione con il Centro Diurno del S.S.Mentale, il Comune di Cuneo, La Casa del Quartiere Donatello, il Comitato di quartiere Donatello, le Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, le Associazioni Gli Animattori, Amnesty International, Se non ora quando?, Spazio Mediazione & Intercultura, con il Cinema teatro Don Bosco, con il contributo del CSV “Società Solidale” ed il sostegno di Fondazione CRC.

Informazioni: Associazione MenteInPace 340-4127706 e Cooperativa Momo 389-7997866

“Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco, Luca Angeletti – Italia – 2018 – Dur. 98’ Giovanni, intellettuale e profeta dell’integrazione sociale, vive nel centro di Roma. Monica, disoccupata, in periferia. Due mondi opposti che si incontrano per caso, a causa del fidanzamento dei rispettivi figli. Il loro progetto comune è ostacolarne la relazione e per portarlo a termine iniziano a frequentarsi e così facendo entrano l’uno nel mondo dell’altro. Da qui origineranno equivoci e situazioni surreali che li porteranno a conoscersi, accettarsi e a non poter fare più a meno l’uno dell’altra.