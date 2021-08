Cuneo, allo chapiteau di Zoé in Città, si parlerà di braccianti agricoli stagionali e sfruttamento

"Il tempo delle mele". Giovedì 12 agosto alle ore 21 presso lo spazio di Zoè in Città, in via Parco della Gioventù a Cuneo, a fianco dello stadio del nuoto (entrata dalla pista ciclabile), una serata di proiezioni, perfomance e confronto sul tema dei braccianti agricoli stagionali.

Sarà un'occasione per ascoltare le persone che vivono e lavorano nei campi vicini alle nostre case, per fare luce sulla filiera del cibo e sulle distorsioni del mercato, per ricordare che il costo relativamente basso dei prodotti agricoli deriva dalla scarsa remunerazione agli agricoltori e dallo sfruttamento disumano dei braccianti. Questi ultimi, che sono oltre 200.000 nel Paese, sono l'anello più debole, privi come sono del diritto di avere diritti, e costretti a un nomadismo incessante per inseguire il lavoro. La stessa condizione di irregolarità, che è comune a molti di loro, dipende da precise scelte politiche: chi non può regolarizzarsi è più ricattabile e non ha alcun potere contrattuale.

Durante la serata verranno proiettati tre brevi documentari: “Al giusto prezzo: il cattivo pagatore”, prodotto da Oxfam Italia, “The Invisibles: Inhumane conditions of Italy's Migrant Farmworkers”, di Aboubakar Soumahoro, e “Siamo qui da vent'anni” di Sandro Bozzolo.

Le proiezioni saranno intervallate da una performance circense e teatrale e da uno spazio di dibattito e confronto, al quale parteciperanno anche alcuni lavoratori stagionali immigrati. Per assistere allo spettacolo i partecipanti, nel rispetto delle nuove norme (DL 105 del 23/7/2021) dovranno esibire il certificato verde COVID-19 (Green Pass)