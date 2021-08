Ferragosto ai rifugi di Pian Munè di Paesana

Affettati misti, flan di verdure, grigliata di carne* con insalata mista, dolce e acqua.

*variante vegetariana con hamburger di verdure e tomino alla griglia.

Si può scegliere se mangiare:

al RIFUGIO PIAN MUNE’ a quota 1535 metri e raggiungibile in auto

oppure

alla BAITA PIAN CROESIO a quota 1890 metri raggiungibile a piedi o con la seggiovia.

ORARI PRANZO A SCELTA

Tra le 12, le 13 e le 14.

Si ricorda che per chi volesse mangiare all’interno sarà necessario il Green Pass, mentre non serve per chi resterà nelle aree esterne.

Info e prenotazioni (anche con messaggio whatsapp) ai numeri 328 6925406 – 0175 518029.