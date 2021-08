A Peveragno le Leve festeggeranno con un grande pranzo allo Smac

Si terrà il prossimo 5 settembre la Festa delle Leve di Peveragno, uno tra gli appuntamenti più attesi in paese, per due anni rimandato a causa della pandemia da Covid-19.

L'evento - che vedrà coinvolte le annate che terminano con 0, 5, 1 e 6 - è stato organizzato dai capileva dei gruppi 30, 40 e 45 anni, che hanno informato gli altri capileva delle decisioni prese con una lettera, e si svolgerà allo spazio Smac. "Questa festa delle leve 2021 non potrà necessariamente essere come le precedenti, sia nel contenuti che nella forma per cui le scelte fatte sono le migliori che, secondo il nostro punto di vista, si potevano adottare in questo periodo" hanno chiarito gli organizzatori.

Ogni partecipante dovrà versare, entro mercoledì 25 agosto, la propria quota di 48 euro comprensiva del pranzo - per cui è richiesto il green pass o un equivalente certificato -, delle spese varie in gadget e dei 6,5 euro per l'animazione: non essendo possibile effettuare il classico momento di musica e danze, infatti, sarà presente un Dj che metterà musica d'accompagnamento lungo tutta la giornata ma soprattutto ci sarà anche spazio per uno spettacolo di Cabaret della durata complessiva di circa due ore e mezza divise in tutta la giornata.

Al netto di possibili stravolgimenti dell'ultima ora il programma completo, quindi, sarà il seguente:

. Santa Messa, ore 11

. Accesso allo Smac con aperitivo e pranzo, dalle 12.30 alle 18.30 circa

. Possibilità di proseguire con un aperitivo animato in collaborazione con La Saletta Caffè