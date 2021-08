Efficienza e gentilezza: la mia esperienza positiva al centro prelievi Asl di Cuneo

Egr. Direttore,

recentemente ho avuto occasione di recarmi al Centro Prelievi dell’ASL CN1, in Via Carlo Boggio a Cuneo, per effettuare un prelievo ematico.

Devo ammettere che ero partito prevenuto sull’efficienza dell’organizzazione visto che spesso, passando davanti alla sede dell’ASL, vedevo parecchie persone in coda.

Invece ho avuto la piacevole sorpresa di constatare che l’organizzazione del Centro e l’efficienza e la gentilezza del personale sono più che buoni.

Questi non sono complimenti dettati da buonismo o facile ottimismo ed infatti voglio spiegarne il motivo.

All’accesso ci si munisce di un numero; il mio era il 48. In seguito, ed è tutto spiegato da un cartello posto all’ingresso, si guarda il display per vedere qual è il numero dell’utente chiamato: era il 9, quindi ne avevo 39 davanti. Ho reputato che avevo tutto il tempo per compiere una commissione nei paraggi e poi ritornare. Quindi, davanti all’ASL ho aspettato poco ed ho pensato che chi aspettava fuori ed in piedi non era costretto ma era lì per libera scelta. Certo quando piove o fa freddo il disagio aumenta. Ma sono ammesse delle deroghe, con ingresso agevolato, per disabili, persone anziane con difficoltà motorie, donne in avanzata gravidanza, ecc..

Una volta giunto il mio turno non ho avuto materialmente il tempo di sedermi che ero già chiamato all’accettazione, per il foglio d’accesso ed il pagamento del ticket.

Una volta espletata questa formalità ho aspettato in Sala d’Attesa, comodamente seduto (anche perché l’afflusso è limitato ad un certo numero di persone). Il tempo d’attesa non è stato lungo (mezz’ora) ed un cartello spiega che l’ordine di chiamata non obbligatoriamente rispetta l’ordine numerico, ma può variare.

Quando ho fatto i complimenti all’infermiera, dopo averli fatti all’impiegato dell’accettazione, lei mi ha anche detto che questo è un periodo critico sia perché alcuni di loro sono coinvolti per le vaccinazioni e sia perché sono in periodo di ferie.

Quindi la mia esperienza è stata positiva. Certo avevo solo da fare un prelievo e fisicamente sto bene. Ma mi sembra giusto argomentare questa mia soddisfazione nei confronti della Sanità, in tempi sicuramente non facili.