“Metti in moto il dono”: il raid motociclistico promosso dalla Fidas passa anche nel Monregalese

Anche tu METTI IN MOTO IL DONO

Il Monregalese e il Cebano saranno teatro dell’evento nazionale “Metti in moto il dono”, il raid motociclistico che partirà dalla Sicilia per arrivare fino alla Valle D’Aosta. Tutti possono partecipare; è sufficiente avere una rombante due ruote e voglia di promuovere il dono del sangue con gli speciali gilet alta visibilità offerti da FIDAS.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere il valore della vita tramite un tour che unirà l’Italia ricordando a tutti l’importanza di donare il sangue, specialmente nei mesi estivi. Nella tratta affidata a FIDAS Monregalese, il giro prevede di raggiungere Imperia attraverso la Val Tanaro, Garessio Ormea e valicando il colle di Nava.

Sul lungomare imperiese i nostri si uniranno ad altri team motociclistici liguri e saranno accolti dal Presidente Nazionale FIDAS avv. Giovanni Musso.

L’appuntamento è per domenica 22 agosto. Il programma prevede il ritrovo dei motociclisti alle 8:30 a Ceva sul piazzale in regione S. Bernardino (tra ospedale e concessionaria FIAT Ellero) per la consegna dei gilet personalizzati. La partenza è prevista verso le ore 9:00 mentre l’arrivo è previsto intorno alle 11:30 (con sosta di 15 min. presso il colle di Nava). Il rientro è libero dopo una giornata …speciale!

Per ricevere il gilet dell’evento è necessaria l’iscrizione (gratuita) inviando subito un SMS o WA al numero 379 1636345 indicando: cognome, nome e numero di passeggeri.